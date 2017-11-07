رازر تطرح أول هاتف ذكي لهواة الألعاب

أعلنت شركة رازر الأميركية المتخصصة في إنتاج عتاد الألعاب عن طرح أول هاتف ذكي لعشاق ألعاب الفيديو، وأطلقت عليه اسم "رازر فون"، وقالت إنه يجمع ما بين أجهزة الألعاب الجوالة والهواتف الذكية.

ويتضمن الهاتف معالج كوالكوم سنابدراغون 835 ثماني النوى وبطاقة الرسوميات أدرينو 540 -المستخدمان في أحدث هواتف الفئة العليا الحالية مثل سامسونغ غلاكسي نوت 8- مع دعم تقنية الواقع الافتراضي.

وتروج الشركة للهاتف بأنه أول هاتف ذكي يأتي بشاشة "إل سي دي" تدعم معدل تنشيط 120 هيرتزا، بمعنى أن بإمكان الشاشة إنتاج 120 إطارا في الثانية. وللمقارنة فإن معدل تنشيط معظم شاشات الهواتف الذكية الحالية يبلغ 60 هيرتزا.

وفوق ذلك فإن دقة الشاشة، التي يبلغ قياسها 5.7 بوصات، تبلغ 2560×1440 بكسلا بعمق لوني 10 بتات، وتستخدم الشاشة تقنية "مزامنة الإطار فائق الحركة" لتطابق معدل تنشيط الشاشة مع معدل سرعة الإطار في الوقت الحقيقي لمنع تكسر الصورة على الشاشة في المشاهد السريعة الحركة.

وبالإضافة إلى ذلك تضم باقة التجهيزات التقنية ذاكرة وصول عشوائي (رام) بسعة ثمانية غيغابايتات مع ذاكرة داخلية بسعة 64 غيغابايتا يمكن توسيعها حتى تيرابايتين من خلال استعمال بطاقة الذاكرة الخارجية "مايكرو إس دي".

وتعول الشركة في سماعات الإستريو الموجهة إلى الأمام على تقنية دولبي أتموس لدعم الصوت الثلاثي الأبعاد، بالإضافة إلى تركيب كاميرا رئيسية مزدوجة بدقة وضوح 13 و12 ميغابكسلا، مع منفذ "يو إس بي-سي" وتقنية الشبكة اللاسلكية "دبليو لان-أي سي"، وتقنية بلوتوث 4.2، وتقنية اتصالات المدى القريب "إن إف سي".

وتشغل الهاتف -الذي لن يتضمن منفذ سماعات الرأس التقليدي- بطارية سريعة الشحن بسعة 4000 مللي أمبير/ساعة، ولا يزيد سمك جسم الهاتف، المصنوع من المعدن، على ثمانية ملليمترات، ولا يتعدى وزنه 197 غراما، ويعتمد على نظام تشغيل غوغل أندرويد 7.1، مع إمكانية تحديثه إلى الإصدار 8.0.

وقد عقدت رازر شراكات مع العديد من ناشري الألعاب مثل شركة "سكوير إنيكس" و"تنسنت" و"بانداي نامكو"، لتطوير ألعاب تستفيد من قدرات الهاتف، وحاليا فإن هناك عشرة ألعاب تستفيد من مزاياه من بينها "أرينا أوف فالور"، و"فاينال فانتاسي 15 بوكت إديشن"، وشادو غن ليجندز"، و"تيكن موبايل" و"تيتان فول: أسولت"، وغيرها.

ومن المنتظر طرح هاتف رازر فون الجديد في الأسواق العالمية مقابل 699 دولارا، بدءا من 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، علما بأن الطلب المسبق عليه متاح حاليا.