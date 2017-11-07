الحكومة تشترط السيطرة الأمنية على القطاع لتشغيل معابر غزة

قناة الأقصى - غزة

جددت حكومة الوفاق الوطني اشتراطها السيطرة الأمنية الكاملة على القطاع لتشغيل جميع المعابر في قطاع غزة، على الرغم من تسلم الحكومة كافة المعابر دون وجود لأي موظف من الحكومة السابقة.

وقالت الحكومة في جلستها الأسبوعية بمقرها في رام الله إنه لا يمكن للمعابر أن تعمل دون سيطرة فعلية للأجهزة الأمنية فيها.

وكان رئيس حكومة التوافق الوطني رامي الحمد الله أعلن أمس الاثنين تراجعه، عن وعوده بتشغيل معابر قطاع غزة منتصف شهر نوفمبر الجاري، مشترطا حل الملف الأمني في القطاع.

وقال الحمد الله في بيان مقتضب عبر صفحته في "فيسبوك"، الإثنين، "لا يمكن للمعابر أن تعمل دون أمن كما هو الحال لغاية اللحظة، ولن تتمكن حكومة من الاستمرار دون أن يكون هناك حلول واضحة للملف الأمني".

يذكر أن حكومة الوفاق تسلمت الأسبوع الماضي معابر قطاع غزة بما فيها معبر رفح بموجب اتفاق القاهرة الأخير للمصالحة الذي وقعته حركتا فتح وحماس برعاية مصرية في 12 من الشهر الماضي، حيث تم إخلاء جميع الموظفين الذين عينتهم حكومة غزة السابقة من المعبر، ليحل محلهم موظفون من السلطة الفلسطينية.