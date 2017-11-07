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مستعربون يعتقلون 3 أطفال بالقدس

الثلاثاء 07 نوفمبر 2017 09:59 ص بتوقيت القدس المحتلة

مستعربون يعتقلون 3 أطفال بالقدس

 اعتقلت عناصر من وحدة المستعربين التابعة لقوات الاحتلال، الليلة الماضية، ثلاثة أطفال من أمام ملعب في حي بيت حنينا شمال القدس المحتلة.

وقال شهود عيان إنه تم اقتياد الأطفال الثلاثة الى أحد مراكز التحقيق والتوقيف في مدينة القدس.

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