انطلاق الحملة العالمية لنصرة الشيخ رائد صلاح

قناة الأقصى

انطلقت مساء الاثنين، من مدينة إسطنبول التركية، فعاليات "الحملة العالمية لنصرة الشيخ رائد صلاح"، وفاءً له ولدوره في نصرة قضية القدس والأقصى، ورفضاً لإجراءات الاحتلال التعسفية باعتقاله ومحاكمته.

وأعلن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في مؤتمر صحفي بمنطقة "أسنلر" عن انطلاق حملة مناصرة الشيخ صلاح.

وتستمر الحملة التي تحمل وسم "#كلنا_شيخ_الأقصى" حتى تاريخ 12 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وسيتخللها العديد من الفعاليات والأنشطة الرسمية والشعبية والإعلامية، في مقدمتها التغريد على الوسم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وغرد الناشطون على مواقع التواصل من مختلف البلدات خاصة في تركيا وفلسطين، على الوسم مطالبين بالإفراج عن الشيخ صلاح، مع عرض مقاطع وصور توضح أهم محطات حياته النضالية دفاعا عن الأقصى.

وتهدف الحملة إلى دعم صمود الشيخ رائد صلاح وإحياء رمزيته، والضغط لإطلاق سراحه من سجون الاحتلال، بالإضافة لنصرة المرابطين في القدس والأقصى والذين يمارس الاحتلال ضدهم كافة أشكال الملاحقة والتضييق والتنكيل.

واعتقلت قوات الاحتلال الشيخ رائد صلاح في منتصف شهر أغسطس الماضي من منزله في مدينة أم الفحم بالداخل المحتل، واقتادته للتحقيق، ثم مددت المحكمة اعتقاله عدة مرات إلى أن قررت بتاريخ 6/9/2017، الإبقاء على اعتقاله داخل السجن حتى انتهاء ما أسمتها إجراءات التحقيق.

وتعرض الشيخ رائد صلاح في أعقاب الأحداث التي وقعت في المسجد الأقصى المبارك منذ تاريخ 14.7.2017 وما تلاها من نصب بوابات إلكترونية على بوابات الأقصى؛ لحملة تحريض ممنهجة قادها وزراء في الحكومة الاحتلال.