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عمليات تفتيش واسعة للاحتلال في أراضي شرق قلقيلية

الإثنين 06 نوفمبر 2017 05:39 م بتوقيت القدس المحتلة

عمليات تفتيش واسعة للاحتلال في أراضي شرق قلقيلية

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني، مساء الاثنين، أراضي عزبة الطبيب وعزون شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة، وشرعت بعمليات تفتيش واسعة.

وأفاد شهود بأن فرق مشاة من قوات الاحتلال تقوم بعمليات تفتيش واسعة في أراضي المواطنين وحقول الزيتون، ما بث حالة من الرعب والخوف لدى المزارعين الذين يقطفون الزيتون.

وبينوا أن جنود الاحتلال أوقفوا عددًا من المزارعين وفتشوهم تفتيشًا دقيقًا، ودققوا في بطاقاتهم الشخصية، واستجوبوهم.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون، وسيرت دورياتها الراجلة والمحمولة في شوارعها وأزقتها الداخلية.

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