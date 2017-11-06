الحمد الله يتراجع عن وعوده بتشغيل معابر غزة

تراجع رامي الحمد الله رئيس حكومة التوافق الوطني، عن وعوده بتشغيل معابر قطاع غزة منتصف شهر نوفمبر الجاري، مشترطا حلّ الملف الأمني في القطاع، على الرغم من تسلّم الحكومة كافة المعابر دون وجود لأيّ موظف سابق من الحكومة العاشرة.

وقال الحمد الله في بيان مقتضب عبر صفحته في "فيسبوك"، الإثنين، "لا يمكن للمعابر أن تعمل دون أمن كما هو الحال لغاية اللحظة، ولن تتمكن حكومة من الاستمرار دون أن يكون هناك حلول واضحة للملف الأمني".

وأضاف: "تسلمنا المعابر ولدينا خطط جاهزة للعمل فيها للتسهيل من حركة المواطنين وتنقلهم. ولكن لا يمكن الاستمرار بذلك دون أن يكون هناك حلول فعلية لملف الأمن".

وتسلّمت حكومة التوافق في الأول من شهر نوفمبر الجاري معابر قطاع غزة بما فيها معبر رفح الحدودي جنوب القطاع، دون تواجد لأيّ موظف مدني أو عسكري من الحكومة العاشرة.

وكان الحمد الله قال في تصريح صحفي لوكالة الأناضول يوم تسليم المعابر بغزة، إن حكومته ستباشر عملها بمعبر رفح في 15 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري.

وفي تصريحات متلفزة أيضا لعضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، أكّد أن فتح معبر رفح بشكل منتظم سيكون في 15 نوفمبر.