الصحة: تدهور غير مسبوق بقوائم الأدوية الأساسية بغزة

قناة الأقصى

قال مدير عام الصيدلة بوزارة الصحة في قطاع غزة منير البرش، اليوم الاثنين، إن قوائم الأدوية الأساسية بمستودعات الوزارة تشهد تدهوراً خطيراً وغير مسبوق.

وأوضح البرش في تصريح اليوم الاثنين، أن "مستويات العجز الصفري في تلك أصناف الأدوية بلغت 230 صنفاً دوائياً، بنسبة 45% من قائمة الأدوية الأساسية، منها 50 صنفا من الأدوية الجراحية"، واصفاً إياها بالنسبة الأخطر منذ سنوات.

وحذر من أن تفاقم أزمة الأدوية يجعل من استمرار تقديم الخدمات الصحية بمختلف مستوياتها أمام خطر كبير ما يزال جاثما على عديد التخصصات الطبية خاصة التي استحدثتها الوزارة ما يعني استمرار معاناة المرضى ما لم يكن هناك حلول جذرية لتعزيز الأرصدة الدوائية التي تلبي الاحتياج الفعلي والعاجل لمختلف التخصصات.