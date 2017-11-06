أربعة أسرى يدخلون أعواماً جديدة داخل سجون الاحتلال

قناة الأقصى

يدخل اليوم السادس من نوفمبر، أربعة أسرى من مدن الضفة المحتلة أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال بينهم اثنان محكومان بالمؤبد، وهم:

من مدينة رام الله الأسير هيثم عزات عبد الله صالحية (33 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 15 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير بلال فايز علي بدرة (32 عامًا) محكوم بالسجن 17 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 15 عامًا في سجون الاحتلال.

ومن مدينة نابلس الأسير علاء الدين جميل عبد غنيم (30 عامًا) محكوم بالسجن المؤيد مدى الحياة مرتين، ومعتقل منذ عام 2007، وأمضى عشرة أعوام في السجون.

ومن مدينة أريحا الأسير عيسى عثمان عيسى جبريل تكروري (35 عامًا) محكوم بالسجن 40 عامًا ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 13 عامًا في السجون.