أبو مرزوق: أبديْنا إيجابية عالية نحو المصالحة وننتظر إنهاء الحصار ورفع العقوبات

قناة الأقصى

أكد موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن حركته أبدت الإيجابية الكبيرة في المصالحة وشهد بها الجميع ومن دون أي اشتراطات قدمت هذه التسهيلات والمواقف، متمنياً على حركة فتح تلّمس حاجة الشعب والسير قدماً في المصالحة "حتى نقول بوثوق أننا غادرنا الانقسام الى الأبد".

وقال أبو مرزوق في حوار خاص بوكالة "شهاب"، "لم نتحدث في حوارات المصالحة عن إدارة من خلال اتفاقيات منتهية كاتفاقية 2005 فنحن نتحدث عن إدارة وطنية ومعبر لا علاقة للصهيوني فيه".

وأضاف: "وتحدثنا عن تطبيق ما تم التوافق عليه ومع ذلك نرى كلامًا من مجمل المعنيين لا يليق، وطريقة تسليم المعابر غير لائقة واتفقنا أن تكون على أساس الشراكة الوطنية في كل الملفات".

وبشأن مصير موظفي المعابر، علّق بالقول: "سيستمرون في خدمة شعبهم كما عهدناهم بلا كلل أو ملل، بغض النظر عن الموقع الخدماتي الذي يشغلونه، أما تموضعهم الجديد فهو محل حوار لم ينتهي إلا إذا استجبنا للشروط الصهيونية والتي يكررونها ليل نهار".

ورداً على تساؤل بشأن ضمان التزام حركة فتح بباقي ملفات المصالحة، لا سيما وأنها أخفقت في الالتزام بطريقة تسلم المعابر، أكد أبو مرزوق أن حركته تراهن على الشعب الفلسطيني بالدرجة الأولى لتحقيق المصالحة، بالإضافة الى الوسيط المصري الذي تعهد بضمان إنجاح ملف المصالحة كما تم الاتفاق عليه على قاعدة لا غالب ولا مغلوب.

وجدد أبو مرزوق تأكيد حركته بما وقعت عليه في القاهرة، "والتي جاءت بعد جلسات مفاوضات وحوار امتدت لأيام طويلة، ولا يمكن لنا أو لغيرنا أن ينقلب على ما اتفقنا عليه"، مشيرا الى وجود تصريحات لا تخدم المصلحة الوطنية حول الشرعية وحكومة الأمر الواقع، وهنالك نص في الاتفاق بتعهد الأخوة المصريين بتطبيق ما تم إبرامه.

وذكر أبو مرزوق، |من المستغرب أن تتقدم حماس بتنازلات وخطوات كبيرة لتذليل المصالحة، بينما الرئيس محمود عباس لم يقدم أي شيئ في المقابل ليعزز الروح الإيجابية للمصالحة"، وتسائل: "إن كانت إجراءات عقابية وليدة أشهر سابقة لم يقرر الرئيس محمود عباس رفعها، فكيف سيكون قراره في القضايا الكبرى التي سنناقشها في اجتماع الفصائل نهاية الشهر الحالي؟

وشدد أبو مرزوق على أن حركته لم تعد تتحمل مسؤولية المواطنين في قطاع غزة، "وهناك حكومة يجب أن تتولى مسؤولياتها وهناك فصائل يجب أن تضغط على الحكومة حتى تقوم بمسؤولياتها".

ولفت الى "أن فتح معبر بشكل دائم منتصف شهر نوفمبر سيكون ثمرة هامة سيشعر بها المواطن الفلسطيني مما يعزز من الروح الإيجابية للمصالحة الفلسطينية والتي بدأت تتناقص بشكل لافت في الشارع الفلسطيني في ظل عدم قيام حكومة التوافق برفع العقوبات على قطاع غزة"، على حد تعبيره.

وأشار أبو مرزوق الى أن حركته برفع كافة العقوبات عن قطاع غزة، والتي ربطتها حركة فتح باللجنة الإدارية والتي تم حلها، بينما لم ترفع العقوبات ولم تعيد حقوق المواطنين سواء بخصم أكثر من 30% من مرتباتهم أو إحالتهم للتقاعد، "وحماس معنية برفع كل ذلك".

وحول حوارات الفصائل المرتقبة في القاهرة نهاية الشهر الحالي، أكد أنها ستناقش قضايا محورية في طريق إنجاز ترتيب البيت الفلسطيني وسلامة النظام السياسي الفلسطيني بعيدًا عن خدمة الاحتلال أو أي إرادة خارجية.

وبشأن قضية الموظفين، أكد أبو مرزوق أن حركته ضد المساس بالأمن الوظيفي والحق القانوني لأي موظف، "ونحن سندافع عن كل موظف سواء القائمين على رأس أعمالهم أو الذين استنكفوا عن مواصلة أعمالهم".

وأوضح أبو مرزوق في ملف موظفي الأجهزة الأمنية بغزة، أنه سيتم التعامل معهم كغيرهم من الموظفين، "وإن كان واجبهم أكبر ومسؤولياتهم أعظم، وسنتعامل معهم وفقًا لما اتفقنا عليه في اتفاق القاهرة 4 مايو 2011، والذي ينص على دمج 3000 عنصر من أجهزة السلطة الأمنية في هياكل وزارة الداخلية بقطاع غزة وذلك حتى الانتهاء من الترتيبات الكلية للمصالحة الفلسطينية".

وحول التصعيد الصهيوني الأخير على قطاع غزة، وقصف الاحتلال لنفق للمقاومة، قال: "إن الشقيقة مصر أجرت عدة اتصالات لضبط الوضع الميداني وتخفيف حدة التوتر لمنع ردات الفعل، ونحن نقدر هذه الجهود".

وتابع: "أما الاحتلال فلا ضامن له سوى ردعه بالمقاومة المسلحة. والتصعيد والعدوان بحاجة إلى ردع والعدو لا يفهم غير القوة فهم كلما عاهدوا عهدًا نبذه فريق منهم".

وأكد أبو مرزوق على استعداد حركة حماس لمواجهة أي تصعيد صهيوني: "حماس ليست ليست مُسعرة حرب لأهوائها وإنما تُراعي مصلحة الشعب الفلسطيني الحاضن الأول للمقاومة ومراعاة الأبعاد الإقليمية والدولية، ومع ذلك كنا في جميع جولات الصراع ضحية غدر وعدوان".

وقال: "إذا ما فُرضت علينا الحرب مجددًا فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي وسنتصدى لها بكل بسالة، ولدينا ما نواجه به ونهزمه ان شاء الله".

وبشأن العلاقة بين حماس وحزب الله في ضوء اللقاء الأخير بين نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، لفت الى أن "علاقات حماس وحزب الله لم تنقطع طيلة الفترة الماضية وكنا على تواصل دائم وتفاهم، لكننا آثرنا إبقاء هذه العلاقات بعيدًا عن الإعلام".

وقال: "نحن وحزب الله في صف واحد في قتالنا ضد الاحتلال الصهيوني وننسق مواقفنا حول ما يتعلق بالقضية الفلسطينية ونعذر بعضنا في إختلاف التوجهات في القضايا الأخرى، وسنستمر في الإنفتاح والتعاون مع قوى المقاومة والقوى الداعمة للمقاومة الفلسطينية".