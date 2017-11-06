  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينياً بينهم سيدة في الضفة المحتلة

الإثنين 06 نوفمبر 2017 08:28 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينياً بينهم سيدة في الضفة المحتلة

قناة الأقصى

شنت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، حملة اعتقالات ومداهمات في عدد من مدن الضفة المحتلة.

وأفاد مراسلنا، أن قوات الاحتلال اعتقلت ١٦ مواطنا بينهم سيدة، من مدن بيت لحم وطولكرم والخليل وقلقيلية.

فمن مدينة بيت لحم المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال سامر القيسي، ومؤيد القيسي، وزيد الشاويش.

ومن مدينة الخليل المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال محمد نعيم النتشة، وعلي المشني، والسيدة زينات حلايقة وهي شقيقة المعتقل المشني، و مصعب ماضي.

ومن مدينة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال إياد جراد، ومحمد أبو سفاقة، وأحمد مروان شهاب، وصهيب أبو صفية، وأمير أبو سفاقة

كما اعتقلت قوات الاحتلال عمر الشيخ قاسم من مدينة قلقيلية، و عهد كمنجي من كفر دان قرب جنين.

واندلعت مواجهات في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله بعد اقتحامها من قبل قوات الاحتلال وتفتيش عدد من المنازل، واندلاع مواجهات في مخيم العزة بمدينة بيت لحم. 

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة

ثلاثة أسرى يواصلون معركة الكرامة في سجون الاحتلال
تنزيل (1)

الاحتلال يفرج عن مقدسي اعتقله 5 أعوام
تنزيل

الاحتلال يقتحم بلدة الخضر في بيت لحم

الاحتلال يعتقل مواطنا في جنين بحجة حيازته سكينا
000_PO0F0

الاحتلال يخطط لإحكام السيطرة الأمنية على القدس القديمة

الأخبار الرئيسية

منذ 5 دقائق

ثلاثة أسرى يواصلون معركة الكرامة في سجون الاحتلال
منذ ساعة

اعتقال 3 مواطنين في طولكرم ومصادرة أموال في الخليل
منذ 13 ساعة

برهوم: احتجاز جثامين الشهداء لن يفرض معادلة جديدة على المقاومة
منذ 19 ساعة

الأوقاف: 125 اعتداءً صهيونيا ضد المقدسات في أكتوبر
منذ الأمس

الاحتلال يخطط لإحكام السيطرة الأمنية على القدس القديمة
منذ الأمس

الكيان يبدأ اليوم أكبر مناورة جوية دولية

مقالات

وعد بلفور ونجاح المصالحة

وعد بلفور ونجاح المصالحة

د. فايز ابو شمالة
وجهان لحادثة النفق في غزّة

وجهان لحادثة النفق في غزّة

ساري عربي
لماذا يجب على بريطانيا الاعتذار عن وعد بلفور

لماذا يجب على بريطانيا الاعتذار عن وعد بلفور

محسن صالح
100 اعتذار عن وعد بلفور

100 اعتذار عن وعد بلفور

خالد معالي