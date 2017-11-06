الاحتلال يعتقل 16 فلسطينياً بينهم سيدة في الضفة المحتلة

قناة الأقصى

شنت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، حملة اعتقالات ومداهمات في عدد من مدن الضفة المحتلة.

وأفاد مراسلنا، أن قوات الاحتلال اعتقلت ١٦ مواطنا بينهم سيدة، من مدن بيت لحم وطولكرم والخليل وقلقيلية.

فمن مدينة بيت لحم المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال سامر القيسي، ومؤيد القيسي، وزيد الشاويش.

ومن مدينة الخليل المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال محمد نعيم النتشة، وعلي المشني، والسيدة زينات حلايقة وهي شقيقة المعتقل المشني، و مصعب ماضي.

ومن مدينة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال إياد جراد، ومحمد أبو سفاقة، وأحمد مروان شهاب، وصهيب أبو صفية، وأمير أبو سفاقة

كما اعتقلت قوات الاحتلال عمر الشيخ قاسم من مدينة قلقيلية، و عهد كمنجي من كفر دان قرب جنين.

واندلعت مواجهات في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله بعد اقتحامها من قبل قوات الاحتلال وتفتيش عدد من المنازل، واندلاع مواجهات في مخيم العزة بمدينة بيت لحم.