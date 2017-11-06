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اللجنة الوزارية تصادق على قانون المقاطعة

الإثنين 06 نوفمبر 2017 08:06 ص بتوقيت القدس المحتلة

اللجنة الوزارية تصادق على قانون المقاطعة

قناة الأقصى - شؤون صهيونية

صادقت اللجنة الوزارية الصهيونية لشئون التشريع بعد ظهر الأحد، على مشروع قانون مقاطعة ومعاقبة الجهات الداعمة لفرض المقاطعة على "الكيان الصهيوني".

وذكرت القناة العبرية السابعة أن مشروع القانون المقترح ينص على معاقبة الجهات الداعمة لفرض المقاطعة على "الكيان الصهيوني" بغرامة تصل الى 100 ألف شيقل حتى لو لم يثبت وقوع ضرر نتيجة ذلك، وفي حال ثبت وقوع الضرر فستغرم هذه الجهات بمبالغ باهظة تصل الى 500 ألف شيقل.

ومن المتوقع عرض القانون قريباً على الكنيست للمصادقة عليه بالقراءة التمهيدية.

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