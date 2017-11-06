‫أفضل البدائل لبرنامج أدوبي فوتوشوب

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يعد برنامج أدوبي فوتوشوب ‫Photoshop من البرامج القياسية للمصممين والمصورين، وقد بدأت الشركة ‫الأميركية التسويق لبرنامجها الشهير عن طريق الاشتراكات منذ فترة طويلة، ‫وتعمل الإصدارات المدفوعة القديمة على الأجهزة المحلية، إلا أن ‫الإصدارات الحديثة أصبحت جزءا من خدمة Creative Cloud السحابية، التي ‫يمكن استعمالها بلا حدود نظير اشتراك شهري.

‫وتتوفر مجموعة من البرامج البديلة لبرنامج أدوبي فوتوشوب، وتعمل ‫على الحواسيب المزودة بنظام مايكروسوفت ويندوز ولينوكس وأجهزة الماك، ‫ومنها:

‫برنامج Affinity Photo ‫

‫يعد برنامج Affinity Photo أفضل البدائل المتوفرة لبرنامج أدوبي ‫فوتوشوب، وقد حل بالفعل هذا البرنامج محل برنامج أدوبي لدى ‫معظم المصممين والمصورين، وقد ظل Affinity Photo قاصرا على أجهزة الماك ‫لفترة طويلة، إلا أنه يتوفر لأصحاب حواسيب ويندوز حاليا.

وترجع شهرة هذا ‫البرنامج إلى التكلفة المعقولة والحجم الكبير للوظائف المتوفرة، وقد ‫طرحت الشركة المطورة تطبيقا للحاسوب اللوحي آيباد من برنامج سطح ‫المكتب.

‫برنامج Gimp‫

‫يتوفر برنامج تحرير الصور Gimp المجاني لجميع أنظمة التشغيل الشائعة، ‫مايكروسوفت ويندوز وأبل ماك ولينوكس، ويتضمن جميع وظائف برنامج أدوبي ‫فوتوشوب تقريبا، وإذا رغب المستخدم في تحرير الصور أو تصميم الغرافيك ‫فلا بد أن يتعمق كثيرا في الموضوع، وإلا فإنه سرعان ما يصل إلى حدود ‫البرنامج مفتوح المصدر، وهناك مجتمع كبير يقدم للمبتدئين الكثير من ‫الدعم سواء عبر المنتديات أو أدلة الاستعمال، ولذلك يحظى برنامج Gimp ‫بشعبية كبيرة خاصة بين المبتدئين في التصميم.

‫برنامج Photoscape X ‫

‫يعد برنامج Photoscape X من بدائل فوتوشوب التي تحظى بإقبال كبير ‫وشعبية واسعة بين هواة التصوير الفوتوغرافي خاصة، ويمتاز هذا ‫البرنامج بسهولة الاستعمال والأداء المناسب للمبتدئين، ومع ذلك لا يمكن ‫مقارنة برنامج Photoscape X مع برامج GIMP أو Paint.Net؛ نظرا لأن هذا ‫البرنامج يتوفر مجانا وتمول التحديثات الجديدة ‫منه بالتبرعات، ويتوفر لحواسيب مايكروسوفت ويندوز وأجهزة الماك.

‫برنامج Krita‫

‫يتوفر برنامج Krita للحواسيب المزودة بنظام مايكروسوفت ويندوز وأجهزة ‫الماك والحواسيب المجهزة بنظام لينوكس, ويمتاز البرنامج بواجهة مستخدم ‫مشابهة لبرنامج أدوبي فوتوشوب ويمكن تخصيصها حسب متطلبات واحتياجات ‫المستخدم، ويشتمل البرنامج على العديد من الوظائف الأساسية الأخرى مثل ‫محرر الفرشاة وأدوات تحديد شاملة وفلتر خاص للرسوم.

‫برنامج Paint.Net‫

‫يتمثل الهدف الأساسي من برنامج Paint.Net في أنه يحل محل برنامج ‫مايكروسوفت Paint، إلا أن المشروع المجاني لتحرير الصور قد تطور ‫وأصبح يدعم الرسوم والشفافيات. وطورت مجموعة من الأدوات الإضافية، ‫التي ساعدت على توسيع باقة وظائف البرنامج، حيث يمكن للمستخدم حاليا فتح ‫ملفات PSD وتحريرها بواسطة الأداة الإضافية المناسبة.

‫برنامج Paintshop Pro‫

‫يوفر برنامج Paintshop Pro للمستخدم العديد من الوظائف المفيدة لتحرير ‫الصور، وتتضمن النسخة الكاملة من البرنامج مجموعة حصرية من تطبيقات ‫البرنامج بالإضافة إلى طريقة الاستعمال الأسهل وإمكانية الوصول الأسرع، ‫ويمكن تصحيح الصور بواسطة Perfectly Clear 3 SE، علاوة على إمكانية ‫تحرير صور RAW بسرعة بواسطة الأداة Corel Aftershot 3.

‫برنامج Magix‫

‫يعد برنامج Magix أداة لتصميم الغرافيك وتحرير الصور والرسوم، ‫وتشتمل الأداة البديلة لبرنامج أدوبي فوتوشوب على أكثر من 150 من ‫التأثيرات وفلاتر الصور وأكثر من 900 ألف من الصور والرسوم الحصرية، ‫ومن أهم مزايا برنامج Magix التوافق مع بيانات أدوبي فوتوشوب.