‫أفضل البدائل لبرنامج أدوبي فوتوشوب

قناة الأقصى - منوعات
يعد برنامج أدوبي فوتوشوب Photoshop من البرامج القياسية للمصممين والمصورين، وقد بدأت الشركة الأميركية التسويق لبرنامجها الشهير عن طريق الاشتراكات منذ فترة طويلة، وتعمل الإصدارات المدفوعة القديمة على الأجهزة المحلية، إلا أن الإصدارات الحديثة أصبحت جزءا من خدمة Creative Cloud السحابية، التي يمكن استعمالها بلا حدود نظير اشتراك شهري.
وتتوفر مجموعة من البرامج البديلة لبرنامج أدوبي فوتوشوب، وتعمل على الحواسيب المزودة بنظام مايكروسوفت ويندوز ولينوكس وأجهزة الماك، ومنها:
برنامج Affinity Photo
يعد برنامج Affinity Photo أفضل البدائل المتوفرة لبرنامج أدوبي فوتوشوب، وقد حل بالفعل هذا البرنامج محل برنامج أدوبي لدى معظم المصممين والمصورين، وقد ظل Affinity Photo قاصرا على أجهزة الماك لفترة طويلة، إلا أنه يتوفر لأصحاب حواسيب ويندوز حاليا.
وترجع شهرة هذا البرنامج إلى التكلفة المعقولة والحجم الكبير للوظائف المتوفرة، وقد طرحت الشركة المطورة تطبيقا للحاسوب اللوحي آيباد من برنامج سطح المكتب.
برنامج Gimp
يتوفر برنامج تحرير الصور Gimp المجاني لجميع أنظمة التشغيل الشائعة، مايكروسوفت ويندوز وأبل ماك ولينوكس، ويتضمن جميع وظائف برنامج أدوبي فوتوشوب تقريبا، وإذا رغب المستخدم في تحرير الصور أو تصميم الغرافيك فلا بد أن يتعمق كثيرا في الموضوع، وإلا فإنه سرعان ما يصل إلى حدود البرنامج مفتوح المصدر، وهناك مجتمع كبير يقدم للمبتدئين الكثير من الدعم سواء عبر المنتديات أو أدلة الاستعمال، ولذلك يحظى برنامج Gimp بشعبية كبيرة خاصة بين المبتدئين في التصميم.
برنامج Photoscape X
يعد برنامج Photoscape X من بدائل فوتوشوب التي تحظى بإقبال كبير وشعبية واسعة بين هواة التصوير الفوتوغرافي خاصة، ويمتاز هذا البرنامج بسهولة الاستعمال والأداء المناسب للمبتدئين، ومع ذلك لا يمكن مقارنة برنامج Photoscape X مع برامج GIMP أو Paint.Net؛ نظرا لأن هذا البرنامج يتوفر مجانا وتمول التحديثات الجديدة منه بالتبرعات، ويتوفر لحواسيب مايكروسوفت ويندوز وأجهزة الماك.
برنامج Krita
يتوفر برنامج Krita للحواسيب المزودة بنظام مايكروسوفت ويندوز وأجهزة الماك والحواسيب المجهزة بنظام لينوكس, ويمتاز البرنامج بواجهة مستخدم مشابهة لبرنامج أدوبي فوتوشوب ويمكن تخصيصها حسب متطلبات واحتياجات المستخدم، ويشتمل البرنامج على العديد من الوظائف الأساسية الأخرى مثل محرر الفرشاة وأدوات تحديد شاملة وفلتر خاص للرسوم.
برنامج Paint.Net
يتمثل الهدف الأساسي من برنامج Paint.Net في أنه يحل محل برنامج مايكروسوفت Paint، إلا أن المشروع المجاني لتحرير الصور قد تطور وأصبح يدعم الرسوم والشفافيات. وطورت مجموعة من الأدوات الإضافية، التي ساعدت على توسيع باقة وظائف البرنامج، حيث يمكن للمستخدم حاليا فتح ملفات PSD وتحريرها بواسطة الأداة الإضافية المناسبة.
برنامج Paintshop Pro
يوفر برنامج Paintshop Pro للمستخدم العديد من الوظائف المفيدة لتحرير الصور، وتتضمن النسخة الكاملة من البرنامج مجموعة حصرية من تطبيقات البرنامج بالإضافة إلى طريقة الاستعمال الأسهل وإمكانية الوصول الأسرع، ويمكن تصحيح الصور بواسطة Perfectly Clear 3 SE، علاوة على إمكانية تحرير صور RAW بسرعة بواسطة الأداة Corel Aftershot 3.
برنامج Magix
يعد برنامج Magix أداة لتصميم الغرافيك وتحرير الصور والرسوم، وتشتمل الأداة البديلة لبرنامج أدوبي فوتوشوب على أكثر من 150 من التأثيرات وفلاتر الصور وأكثر من 900 ألف من الصور والرسوم الحصرية، ومن أهم مزايا برنامج Magix التوافق مع بيانات أدوبي فوتوشوب.