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إزالة الأجهزة الرقمية من الغرف تحسّن نوم الأطفال

الإثنين 06 نوفمبر 2017 07:59 ص بتوقيت القدس المحتلة

إزالة الأجهزة الرقمية من الغرف تحسّن نوم الأطفال

قناة الأقصى - منوعات

نصح باحثون أميركيون بضرورة إزالة الأجهزة الرقمية مثل التلفزيون والحاسوب من غرف النوم لتحسين نوعية النوم لدى الأطفال والمراهقين.

ونشر الباحثون بجامعة بنسلفانيا الأميركية تفاصيل أبحاثهم في دورية الجمعية الأميركية لتقدّم العلوم.

واستندوا في دراستهم إلى نتائج أبحاث سابقة كشفت أن استخدام الأجهزة الرقمية قبل النوم ليلا يؤدي إلى عدم الحصول على القسط الكافي من النوم الذي يتراوح بين 7 و8 ساعات.

ونصح الباحثون بإزالة جميع الأجهزة الإلكترونية من غرفة نوم الأطفال والمراهقين، بما في ذلك أجهزة التلفاز وألعاب الفيديو والحواسيب والأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة.

كما نصحوا الآباء والأمهات بضرورة التحدث إلى أطفالهم بشأن العواقب السلبية لضوء تلك الأجهزة على صحة أطفالهم ليلاً، حيث تعيق عملية الاستغراق في النوم.

وقال الفريق البحثي إنه إذا كان الأطفال والمراهقون يعانون من تغير المزاج أو مشاكل سلوكية، فقد يكون ذلك بسبب عدم حصولهم على القسط الكافي من النوم.

وقال أستاذ الصحة الحيوية في جامعة بنسلفانيا الدكتور أورفيو بوكستون إن المراجعات الأخيرة تكشف أن الغالبية العظمى من الأبحاث تشير لوجود علاقة سلبية بين المكوث طويلا أمام الأجهزة الإلكترونية والنوم الهادئ وتأخر النوم، إضافة إلى انخفاض مدة النوم الإجمالية.

وأضاف بوكستون أن الأسباب الكامنة وراء هذا الارتباط الضار على الأرجح تشمل الوقت الذي يقضيه الأطفال والمراهقون أمام الشاشات، وهذا في الأساس يقتطعونه من وقت النوم.

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