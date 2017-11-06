  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. عرض الخبر

"عش أطول".. بإضافة عنصر واحد إلى فطورك

الإثنين 06 نوفمبر 2017 07:58 ص بتوقيت القدس المحتلة

"عش أطول".. بإضافة عنصر واحد إلى فطورك

قناة الأقصى - منوعات

يقول علماء أنه أصبح لديك فرصة للعيش حياة طويلة وصحية، قد تكون أيضا خالية من الأمراض الرئيسية بطريقة لا تتطلب جهدا حقيقيا للرعاية الصحية.

ببساطة وبحسب دراسة بحثية جديدة، فإن تناول اللوز مع الإفطار كل صباح يمكن أن يطيل العمر.

نعلم أن وجبة الإفطار أهم وجبة في اليوم، وإفطار صحي يمكن أن تحافظ على معدل جيد للأيض والجهاز المناعي، وبالتالي منع عدد من الأمراض كأمراض القلب، والسكتة الدماغية وسببها الأساسي الكوليسترول، مما قد يؤدي إلى الموت المفاجئ.

ويعتبر اللوز نظاما غذائيا متوازنا يحتوي جميع العناصر الغذائية الأساسية مثل الكربوهيدرات والمعادن والبروتين والدهون والفيتامينات وغيرها.

الآن، أظهرت دراسة بحثية أجرتها جامعة تورونتو أن تناول اللوز كل صباح، مع وجبة فطور صحية يمكن أن تقلل من مستويات الكولسترول في الجسم.

كما أن اللوز غني بفيتامين E والأحماض الدهنية أوميغا 3 التي يمكنها تكسير الكولسترول المتراكم في الجسم.

لذلك، استهلاك ما لا يقل عن 4-5 حبات من اللوز مع وجبة الإفطار يمكن أن يقلل من نسبة الكولسترول، وبالتالي منع تلك الأمراض القاتلة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية. 

وعندما يكون لديك قلب صحي، سيزيد "عمرك الافتراضي"، حسب الدراسة.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة

إنذار كاذب يثير رعب مستوطني "غلاف غزة"

"اليونسكو" تصوّت لصالح استمرار دعم التعليم في فلسطين
التقاط

نتنياهو: أبحث عن "موديلات" جديدة للسيادة الفلسطينية
thumb

حماس تعلن عن مسابقة لتصميم شعار "المصالحة الفلسطينية"

القسام يؤبن الشهيدين "شبير والأغا" ويكشف صنيعهما

الأخبار الرئيسية

منذ 18 دقيقة

اعتقال 3 مواطنين في طولكرم ومصادرة أموال في الخليل
منذ 12 ساعة

برهوم: احتجاز جثامين الشهداء لن يفرض معادلة جديدة على المقاومة
منذ 17 ساعة

الأوقاف: 125 اعتداءً صهيونيا ضد المقدسات في أكتوبر
منذ 22 ساعة

الاحتلال يخطط لإحكام السيطرة الأمنية على القدس القديمة
منذ 23 ساعة

الكيان يبدأ اليوم أكبر مناورة جوية دولية
منذ 19 ساعة

محكمة الاحتلال تصدر أحكاماً بحقّ 3 أسرى

مقالات

وعد بلفور ونجاح المصالحة

وعد بلفور ونجاح المصالحة

د. فايز ابو شمالة
وجهان لحادثة النفق في غزّة

وجهان لحادثة النفق في غزّة

ساري عربي
لماذا يجب على بريطانيا الاعتذار عن وعد بلفور

لماذا يجب على بريطانيا الاعتذار عن وعد بلفور

محسن صالح
100 اعتذار عن وعد بلفور

100 اعتذار عن وعد بلفور

خالد معالي