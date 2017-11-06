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اعتقال 3 مواطنين في طولكرم ومصادرة أموال في الخليل

الإثنين 06 نوفمبر 2017 07:56 ص بتوقيت القدس المحتلة

اعتقال 3 مواطنين في طولكرم ومصادرة أموال في الخليل

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

أعلن جيش الاحتلال، صباح الاثنين عن مصادرته لعشرات آلاف الشواقل في بلدة الشيوخ بالخليل وذلك خلال عمليات بحث بالمكان، حيث زعم الجيش أن الأموال مصدرها منظمات معادية.

كما ذكر الجيش أنه اعتقل 15 فلسطينياً بأنحاء متفرقة من الضفة الغربية الليلة الماضية.

واعتقلت قوات الاحتلال الصهيونية فجر الاثنين، ثلاثة مواطنين بينهم نجل شهيد، خلال مداهمات واسعة في مدينة طولكرم.

وقال مواطنون إن جنود الاحتلال داهموا منزل الشهيد مهند أبو سفاقة والذي استشهد خلال تنفيذه عملية طعن قبل أشهر واعتقلوا نجله محمد (16 ) عاما ونقلوه إلى جهة مجهولة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين أحمد مروان شهاب، وإياد جراد، عقب مداهمة منزليهما والتنكيل بهما.

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