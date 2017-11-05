الأوقاف: 125 اعتداءً صهيونيا ضد المقدسات في أكتوبر

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

رصد تقرير رسمي صادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية 125 انتهاكًا واعتداءً نفذتها سلطات الاحتلال الصهيوني ضد المقدسات في الأراضي الفلسطينية، خلال شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي.

وقالت الأوقاف في بيان لها الأحد، إن الاحتلال منع رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي بالخليل 65 وقتًا، الشهر الماضي.

وأضافت أن قوات الاحتلال وفّرت الحماية لأكثر من 23 ألف مستوطن اقتحموا مدينة الخليل وأدوا طقوسًا تلمودية في المسجد الإبراهيمي ومحيطه، وسط إغلاقه بشكل كامل أمام المسلمين.

وسلّمت سلطات الاحتلال إخطارًا للقائمين على مسجد "اللتواني" في مسافر يطا جنوبي الخليل، بمنعهم من رفع الأذان عبر مكبرات الصوت.

وشهد الشهر الماضي وفق التقرير، زيادة في عدد المقتحمين لباحات المسجد الأقصى، خاصة في فترة الأعياد اليهودية مع ارتفاع وتيرة التصريحات المطالبة بالسماح لأعضاء الـ "كنيست" باقتحام المسجد.