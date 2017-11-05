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محكمة الاحتلال تصدر أحكاماً بحقّ 3 أسرى

الأحد 05 نوفمبر 2017 01:04 م بتوقيت القدس المحتلة

محكمة الاحتلال تصدر أحكاماً بحقّ 3 أسرى

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

أصدرت محكمة الاحتلال الصهيوني في معتقل "عوفر" أحكاماً بالسّجن الفعلي والغرامات المالية بحقّ ثلاثة أسرى من محافظتي رام الله والبيرة والخليل.

وبيّن نادي الأسير الفلسطيني، الأحد، أن المحكمة أصدرت حكماً بحقّ الأسير محمد عبد الله عثمان، من رام الله، بالسّجن لـ(58 شهراً) وغرامة مالية بقيمة (6000 شيكل)، وبحقّ الأسير شريف أبو حسين من رام الله، بالسّجن لـ(16 شهراً)، وغرامة مالية بقيمة (4000 شيكل).

فيما أصدرت حكماً بحقّ الأسير سيف الدين نزار الخطيب، من الخليل، بالسّجن لـ(17 شهراً)، وغرامة بقيمة (4000 شيكل).

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