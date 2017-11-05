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الاحتلال يخطط لإحكام السيطرة الأمنية على القدس القديمة

الأحد 05 نوفمبر 2017 09:41 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يخطط لإحكام السيطرة الأمنية على القدس القديمة

أفادت مصادر إعلامية عبرية، بأن وزير "الأمن الداخلي" بالحكومة الصهيونية، المتطرف جلعاد أردان أعدّ خطة أمنية لإحكام السيطرة الأمنية على البلدة القديمة من القدس المحتلة.

وذكرت القناة العبرية العاشرة، أن الخطة تهدف إلى تشديد الحزام الأمني في منطقة باب العامود -أحد أشهر أبواب القدس القديمة- والبلدة القديمة من خلال إقامة مراكز ونقاط تفتيش كبيرة تشبه النقاط العسكرية، سيتم نشرها في منطقة باب العامود ومحيطه للسيطرة على الوضع الأمني.

ولفتت القناة العبرية إلى أنه سيتم نشر قوات ما يسمى بحرس الحدود في تلك النقاط، مشيرةً إلى أن الخطة تشمل نشر 40 كاميرا أمنية ذكية لمراقبة كل حركة بالمنطقة.

وقالت القناة إن إقامة هذه النقاط ستتم في غضون شهر، مشيرةً إلى أنها ستطغى بوضوح على صورة البلدة القديمة.

يذكر أن الاحتلال ركّب خلال الفترات الماضية عشرات الكاميرات للمراقبة في المنطقة خاصة في محيط "باب العامود" فضلاً عن نصبه نقطة تفتيش في المنطقة باتت شبه دائمة للتدقيق ببطاقات المواطنين.

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