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مخرج فيلم عماد عقل الذي أنتجته قناة الأقصى

وفاة المخرج الفلسطيني ماجد جندية

الأحد 05 نوفمبر 2017 09:34 ص بتوقيت القدس المحتلة

وفاة المخرج الفلسطيني ماجد جندية

قناة الأقصى - غزة

توفي صباح اليوم الأحد، المخرج السينمائي الفلسطيني ماجد جندية إثر مرض ألم به منذ فترة من الزمن.

والمخرج جندية من سكان حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ويعدّ من أبرز المخرجين السينمائيين في قطاع غزة.

وأشرف جندية على العديد من الأفلام الوثائقية والسينمائية، أبرزها فيلم "عماد عقل" الذي أنتجته شبكة الأقصى الإعلامية عام 2009، ويتحدث عن سيرة الشهيد عماد عقل أحد مؤسسي كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

ومن بين أعمال المخرج جندية فيلم يتحدث عن عملية أسر الجندي الصهيوني جلعاد شاليط الذي أسرته كتائب القسام في قطاع غزة عام 2006.

وتنقل جندية بين مجالات العمل السينمائي، حيث عمل في مجالات الفن وكتابة السيناريو والإخراج الصحفي، كما عمل في المجال المسرحي، وأخرج العديد من الأفلام القصيرة والطويلة، والمسرحيات.

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