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بمشاركة 7 دول

الكيان يبدأ اليوم أكبر مناورة جوية دولية

الأحد 05 نوفمبر 2017 08:38 ص بتوقيت القدس المحتلة

الكيان يبدأ اليوم أكبر مناورة جوية دولية

قناة الأقصى - فلسطين

قالت وسائل إعلام الاحتلال إن سلاح الجو الصهيوني، يبدأ اليوم أكبر مناورة دولية جوية، تجري في فلسطين المحتلة بمشاركة سلاح الجو من 7 دول.

ووفقا لصحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، يشارك في هذه المناورة كلا من سلاح الجو الامريكي واليوناني والبولندي والإيطالي والهندي والفرنسي والألماني، بالإضافة لوجود 40 دولة مراقبة أخرى.

وستكون غالبية الطائرات المشاركة في المناورة من ضمن الطائرات الحربية للدول المشاركة، ما يجعلها أكبر مناورة جوية دولية تجري في الكيان، حيث يشارك فيها ما يقارب 100 طائرة حربية، ومئات الطيارين وأفراد الطواقم الجوية.

وتبدأ المناورة في القاعدة العسكرية "عوفداه" قرب أم الرشراش "إيلات" جنوب فلسطين المحتلة، وستقتضي بإغلاق المجال الجوي على فترات متقطعة.

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