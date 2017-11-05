حصاد أكتوبر: شهيد ومقتل مستوطن وتنفيذ 4 عمليات

شهدت انتفاضة القدس خلال شهر أكتوبر الماضي استشهاد فلسطيني وإصابة 56 آخرين، فيما قُتل مستوطن إسرائيلي وجرح 14 آخرون، كما نفذت عملية طعن وعملية إطلاق نار، ومحاولتي طعن لم تكلل بالنجاح.

وبلغ عدد المواجهات مع الاحتلال، بحسب إحصائية، 356 مواجهة في مختلف المناطق، أُلقيت خلالها 35 زجاجة حارقة و11 عبوة ناسفة.

ففي نهاية الشهر الماضي استشهد الشاب محمد عبد الله موسى (25 عاماً) من بلدة دير بلوط قضاء سلفيت، فيما أصيبت شقيقته لطيفة (33 سنة) بعد إطلاق النار عليهما قرب بلدة النبي صالح شمالي رام الله من قبل جنود الاحتلال، بحجة محاولة تنفيذ عملية دعس.

على الصعيد الآخر، قتل مستوطن إسرائيلي في بلدة الطيرة المحتلة بتاريخ 4/10 بعد عملية طعن نفذها الشابان الأسيران يوسف أبو زينة ومحمد أبو الرب، حيث اعتقلا بعد العملية لدى أجهزة السلطة، قبل أن تطلق سراحهما في مناطق الاحتلال ويُعتقلا على إثر ذلك.

وتصدرت القدس المواجهات بـ80 مواجهة، فيما تقاربت المواجهات في كل من الخليل وبيت لحم ورام الله، إذ شهدت 79 ،61، 55 مواجهة على التوالي.

وفي نابلس بلغ عدد المواجهات 28 مواجهة، وفي قلقيلية 25، بينما شهدت جنين 11 مواجهة، و7 مواجهات شهدتها طولكرم و6 في سلفيت، وعمليتان في كل من أريحا والداخل المحتل.