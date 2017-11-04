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القسام تعرض مشاهد حصرية للشهيدين شبير والأغا

السبت 04 نوفمبر 2017 08:32 م بتوقيت القدس المحتلة

القسام تعرض مشاهد حصرية للشهيدين شبير والأغا

قناة الأقصى - غزة

بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس مشاهد تعرض لأول مرة من تدريبات الشهيدين مصباح شبير ومحمد الأغا، وسلاح البحرية القسامية .

وكشفت القسام عن تولي الشهيد شبير عملية الإشراف على تدريب الشهيد القسامي حسن الهندي أحد منفذي عملية زيكيم البحرية التي نفذتها كتائب القسام في بداية العدوان الصهيوني على قطاع غزة عام 2014م، بالإضافة إلى أن الكتائب اختارته في بدايات العدوان، لتنفيذ عملية نوعية خاصة، وقد مكث أسبوعيـن كاملين ينتظر إشارة البدء وساعة الصفر، لكن وبناء على تعليمات القيادة العامة للجهاز تم إلغاء العملية.

يذكر أن الشهيدين شبير والأغا ارتقيا في نفق تابع لسرايا القدس عقب استهدافه من قبل الاحتلال شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى استشهاد سبعة مجاهدين أثناء عملية الإنقاذ، فيما أعلنت السرايا عن استشهاد آخرين داخل النفق بعد فشل العثور عليهم.

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