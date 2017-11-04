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دون إصابات

مصادر عبرية: إطلاق نار صوب قوة عسكرية وسط القطاع

السبت 04 نوفمبر 2017 05:12 م بتوقيت القدس المحتلة

مصادر عبرية: إطلاق نار صوب قوة عسكرية وسط القطاع

قناة الأقصى - غزة

قالت مصادر إعلامية عبرية مساء السبت إن قوة عسكرية من جيش الاحتلال الصهيوني تعرضت لإطلاق نار خلال تواجدها قرب النفق المستهدف شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وذكر موقع "مفزاك لايف" العبري أنه لم تقع إصابات أو أضرار جراء إطلاق النار.

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