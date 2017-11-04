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فجأة.. الحريري يعلن من الرياض عن استقالته

السبت 04 نوفمبر 2017 01:53 م بتوقيت القدس المحتلة

فجأة.. الحريري يعلن من الرياض عن استقالته

قناة الأقصى

أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم السبت استقالة حكومته، وذلك في خطاب متلفز من العاصمة السعودية الرياض.

وفي خطاب الاستقالة أعرب الحريري عن خشيته من تعرضه للاغتيال، مضيفا "لمست ما يحاك سرا لاستهداف حياتي"، مشيرا إلى أن المرحلة تشبه المرحلة التي سبقت اغتيال والده رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

وأشار الحريري إلى الأسباب التي دفعته للاستقالة بقوله إنه يشعر بوجود دولة داخل الدولة.

واتهم الحريري إيران بأنها تسيطر على المنطقة وعلى القرار في سوريا والعراق.

المصدر : الجزيرة

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