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أكّدت قرارها الاستراتيجي الحاسم بإنهاء الانقسام

حماس تطلع الفصائل في بيروت على مستجدات المصالحة

السبت 04 نوفمبر 2017 01:18 م بتوقيت القدس المحتلة

حماس تطلع الفصائل في بيروت على مستجدات المصالحة

قناة الأقصى - بيروت

نظم وفد حركة حماس برئاسة حسام بدران عضو المكتب السياسي ورئيس مكتب العلاقات الوطنية، عدة لقاءات مع الفصائل الفلسطينية في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك في إطار زيارته لتمثيل الحركة في المؤتمر الذي نظّمه الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة، في الذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم.

وأكد بدران أن حركة حماس اتخذت قراراً استراتيجيا حاسماً لا رجعة عنه بإنهاء الانقسام وإتمام المصالحة، في إطار حرصها على ترتيب البيت الفلسطيني، والاتفاق على مشروع وطني قائم على الثوابت والمقاومة، في مواجهة المشروع الصهيوني الذي يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وعبر بدران خلال لقاءاته بوفود الفصائل الفلسطينية عن أمله بأن يكون اجتماع الفصائل في القاهرة في 12/11/ 2017 فرصة لتحقيق تقدم بالمصالحة، مثمناً الدور المصري الراعي للمصالحة.

بدورها، قدّرت جميع الوفود مبادرة حركة حماس الجريئة والمسؤولة لحل اللجنة الإدارية، وتقديم كل التسهيلات المطلوبة للمضي قُدُماً في إنجاز المصالحة، للتخفيف من معاناة شعبنا في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، محذّرين من وجود مشروع خطير لتصفية القضية الفلسطينية وداعين إلى التركيز على إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية وتطويرها وتفعيل دورها.

كما أكّد الجميع على ضرورة الاستمرار في التواصل والتنسيق في الجهود لاستثمار مناخ المصالحة الإيجابي في تحقيق الوحدة الوطنية من جهة، ولضمان عدم تمرير مشاريع تصفية للقضية الفلسطينية من جهة أخرى.

والتقى وفد الحركة السفير الفلسطيني في بيروت أشرف دبّور، ووفدا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين برئاسة نائب الأمين العام أبو أحمد فؤاد، إضافة إلى لقاء وفد من جبهة النضال الشعبي برئاسة الأمين العام للجبهة خالد عبد المجيد.

وعقد الوفد لقاءات مع وفدٍ من الجبهة الشعبية القيادة العامة، برئاسة عضو المكتب السياسي للجبهة أنور رجا، ووفدٍ من الجبهة الديمقراطية برئاسة نائب الأمين العام فهد سليمان، ووفد من جبهة التحرير الفلسطينية برئاسة نائب الأمين العام أبو نضال الأشقر.

حماس تطلع الفصائل في بيروت على مستجدات المصالحة
حماس تطلع الفصائل في بيروت على مستجدات المصالحة
حماس تطلع الفصائل في بيروت على مستجدات المصالحة
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