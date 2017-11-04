إنذار كاذب يثير رعب مستوطني "غلاف غزة"

قناة الأقصى - غزة

أُطلقت فجر اليوم السبت، صافرات الإنذار بما يسمى مستوطنات "غلاف غزة" الصهيونية بالخطأ، ما أثار حالة من الرعب والذعر في صفوف المستوطنين.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال وفق ما ذكره الإعلام العبري: "إن صافرات الإنذار دوت عن طريق الخطأ في كيبوتس كرم أبو سالم ومحيطه بالقرب من الحدود جنوب قطاع غزة".

وأشار في تصريح مقتضب له اليوم، إلى أن الفرق الصهيونية تجري تحقيقات في الحادث "الذي أثار هلع المستوطنين".

ومن الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يطلَق "إنذار كاذب" لدى الاحتلال خلال أقل من أسبوع، عقب إطلاق صافرات الإنذار يوم الخميس الماضي في عدة مناطق يُسيطر عليها الاحتلال؛ أبرزها تل أبيب وسط فلسطين المحتلة.

وكانت مصادر في جيش الاحتلال، قد أفادت أن حالة التأهب والاستعداد في صفوف قواته لا تزال متواصلة، في ظل تقديرات تشير إلى احتمال رد المقاومة الفلسطينية في غزة على عملية قصف نفق للمقاومة شرق خانيونس الاثنين الماضي، واستشهاد 12 مقاومًا فلسطينيًّا وجرح آخرين.