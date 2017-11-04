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الاحتلال يعتقل مواطنا ويقتحم مدينة جنين وعدة بلدات وقرى

السبت 04 نوفمبر 2017 10:25 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل مواطنا ويقتحم مدينة جنين وعدة بلدات وقرى

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم السبت، مواطنا من قرية رمانة غرب جنين، كما اقتحمت عدة قرى وبلدات بالمحافظة.

وقالت مصادر صحفية إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن محمود محمد فياض بشناق (46 عاما)، من رمانة أثناء مروره على حاجز عسكري مفاجئ قرب "عتصيون" جنوب بيت لحم.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، مدينة جنين وعدة بلدات وقرى، ونصبت حواجز عسكرية مفاجئة في أنحاء متفرقة من المحافظة.

وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين وبلدات وقرى دير غزالة، وعابا، وأم التوت، ويعبد، دون ان يبلغ عن وقوع اعتقالات.

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