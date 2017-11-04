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برسائل بعثها لأردوغان وبوتفليقة

هنية يهنئ بذكرى الثورة الجزائرية وإعلان الجمهورية التركية

السبت 04 نوفمبر 2017 10:08 ص بتوقيت القدس المحتلة

هنية يهنئ بذكرى الثورة الجزائرية وإعلان الجمهورية التركية

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

هنأ رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية التركية، واندلاع الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي عام 1954.

وقال هنية في رسالة بعثها للرئيس أردوغان: "إنّه لمن دواعي سرورنا في حركة حماس، أن نرفع لكم وللشعب التركي الشقيق أسمى آيات التبريك والتهنئة بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية التركية، متمنين لفخامتكم موفور الصحة ودوام العافية، ولتركيا حكومة وشعبًا المزيد من التقدّم والازدهار".

وعبر هنية عن اعتزاز الحركة بروابط الأخوة التي تجمع الشعب الفلسطيني مع شقيقه التركي، معرباً عن عميق التقدير لجهود تركيا المبذولة في سبيل دعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني والوقوف مع قضيته العادلة سياسيًا وإنسانيًا وخيريًا.

وقال هنية في رسالة للرئيس الجزائري بوتفليقة: "نقف وقفة إجلال وإكبار، ونستحضر باعتزاز تضحيات رجالها الأبطال وشهدائها الأبرار الذين دفعوا أرواحهم في سبيل تحرير البلاد من الاستعمار، سائلين الله لهم الرّحمة والمغفرة والمقام الأعلى في الجنة".

وأشار هنية في رسالته أن الشعب الفلسطيني يستلهم من هذه الثورة التحريرية المباركة معاني المقاومة والتضحية والصمود، ويتخذ من سير أبطالها ونضال مجاهديها وتضحيات شهدائها معالم طريق نحو تحرير الأرض المغتصبة، والمسجد الأقصى المبارك، والأسرى في سجون الاحتلال، وتحقيق عودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجّروا منها، وتأسيس الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

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