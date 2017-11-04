"اليونسكو" تصوّت لصالح استمرار دعم التعليم في فلسطين

قناة الأقصى

صادقت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في المؤتمر العام لها من خلال لجنة التربية، على قرار يقضي بمتابعة دعمها لقطاع التعليم في فلسطين، والاستمرار بمواجهة الإجراءات والعقبات التي يضعها الاحتلال أمام المؤسسات التربوية والثقافية، واتخاذ إجراءات حاسمة لحماية تلك المؤسسات.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم العالي بصري صالح، أن ممثل الاحتلال الصهيوني حاول تخريب الأجواء والتلاعب لإضاعة الوقت، ومحاولة تأجيل النظر في هذا القرار، وتعطيل إقراره، "إلا أن أصدقاء فلسطين وقفوا بالمرصاد ضد نوايا الاحتلال".

وقال إنه تم التصويت ثلاث مرات لتعطيل القرار إلا أن التصويت في كل مرة كان لصالح فلسطين بشكل حاسم، وتم اعتماد القرار دون تعديل.

وأشار صالح إلى أهمية توقيت هذا القرار في ضوء ما شهدته "اليونسكو" مؤخرا من محاولات للتأثير على استقلالية قرارها، وأن القرار يأتي أيضا بالتزامن مع الذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم.