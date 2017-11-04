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وقفات احتجاجية للاجئين الفلسطينيين بسوريا في مئوية وعد بلفور

السبت 04 نوفمبر 2017 08:40 ص بتوقيت القدس المحتلة

وقفات احتجاجية للاجئين الفلسطينيين بسوريا في مئوية وعد بلفور

قناة الأقصى - دمشق

نظم اللاجئون الفلسطينيون في العاصمة السورية دمشق وقفات احتجاجية بمناسبة مرور مئة عام على وعد بلفور الذي أدى لسلب أرض الفلسطينيين، واحتلال الصهاينة لفلسطين.

وقالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية إن عدداً من المنظمات الشبابية الفلسطينية والسورية نظمت وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة في دمشق، رفع المشاركون خلالها أعلام فلسطين ولافتات تندد بوعد بلفور المشؤوم.

وفي جنوب دمشق، شارك مئات الطلاب الفلسطينيين وشخصيات من المجتمع المدني في وقفة احتجاجية في الذكرى المئوية لوعد بلفور، مؤكدين على حقهم في العودة إلى أرضهم، وتجريم الوعد المشؤوم.

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