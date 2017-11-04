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كيف تخفف التوابل من ضغط الدم؟

السبت 04 نوفمبر 2017 07:11 ص بتوقيت القدس المحتلة

كيف تخفف التوابل من ضغط الدم؟

قناة الأقصى

أفادت دراسة صينية حديثة، أن  إضافة التوابل إلى الطعام، قد تجعل الإنسان يتناول كمية أقل من الملح وربما يكون ضغط دمهم أقل مما قد يحد من خطر تعرضهم لأزمات قلبية وسكتات دماغية.

وأظهرت الدراسة التي نشرت في دورية "هايبرتينشن"، أن الأشخاص الذين لا يميلون للأطعمة المتبلة، يستهلكون الملح بمعدل 13.4 جرام يوميا. أما بالنسبة للذين يشتهون الأطباق المتبلة، فقد بلغ معدل تناولهم للملح 10.3 غرام يوميا فقط.

كما توصلت الدراسة إلى أن ضغط الدم الانقباضي، سجل انخفاضا قدره ثمانية ملليمترات زئبقية، عند أكثر الناس شغفا بالأطعمة المتبلة مقارنة بأقلهم حبا لهذه الأطعمة. وكان ضغط الدم الانبساطي أقل بخمسة ملليمترات زئبقية لدى محبي التوابل.

وقال كبير الباحثين في الدراسة الدكتور، شيمينج شو، من الجامعة الطبية للجيش الثالث في تشونغتشينغ بالصين "تظهر دراستنا أن الاستمتاع بمذاق التوابل وسيلة مهمة لتقليل تناول الملح وضغط الدم أيا كان نوع الطعام وكميته".

وأضاف شو "ننصح الناس بتناول الطعام المتبل في حياتهم اليومية طالما يطيقون ذلك".

واستخدم الباحثون في الدراسة أيضا تقنيات تصوير لفحص منطقتين في المخ تعرفان بأنهما تشتركان في تذوق الملح.

ووجدوا أن التوابل عززت نشاط المخ أكثر من الملح.

وترتبط الزيادة في تناول الملح منذ فترة طويلة باحتمالات الإصابة، بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، فضلا عن زيادة خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

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