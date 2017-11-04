أسرى فلسطين: الاحتلال اعتقل 500 فلسطيني خلال أكتوبر

قناة الأقصى

قال مركز أسرى فلسطين للدراسات: إن سلطات الاحتلال صعدت خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي من حملات الاعتقال التعسفية ضد الموطنين الفلسطينيين بكل شرائحهم.

ورصد المركز في تقريره الشهري، اليوم، (500) حالة اعتقال من بينهم (70) طفلاً قاصراً، وتسع نساء.

وجاءت مدينة القدس المحتلة في المقدمة بتسجيل (180) حالة اعتقال، من بينهم 45 حالة نفذتها قوات الاحتلال بليلة واحدة في بلدة العيساوية، فيما سجل (15) حالة اعتقال من قطاع غزة.

وفي ذات الإطار، ذكر المركز أن سلطات الاحتلال شنت الشهر الماضي حملة قمعية بحق المؤسسات الإعلامية الفلسطينية، إذ اقتحمت مقرات 6 مؤسسات إعلامية صادرت معداتها وأغلقت أبوابها بقضبان حديدية والشمع الأحمر لمدة 6 شهور بدعوى التحريض إضافة إلى اعتقال أربعة صحفيين.

وأشار المركز إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت (75) قراراً بالاعتقال الإداري، منهم (35) قرارًا لأسرى جدد للمرة الأولى، و(40) قراراً بتجديد الاعتقال الإداري تراوحت ما بين شهرين إلى ستة أشهر.

وأفاد بأن إدارة سجون الاحتلال واصلت حملات القمع والتنكيل بالأسرى وسياسة النقل التعسفية التي طالت العديد من السجون، حيث شهد قسم 13 في سجن نفحة عملية اقتحام وتفتيش واسعة جرى خلالها نقل 120 أسيراً إلى "ريمون"، فيما اشتكى الأسرى في سجن النقب الصحراوي من انتشار فيروس يصيب العينين ورفضت إدارة السجون إدخال الطبيب المختص لفحص الأسرى بحجة الأعياد اليهودية.