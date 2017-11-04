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حملة عالمية لنصرة الشيخ رائد صلاح خلال أيام

السبت 04 نوفمبر 2017 06:43 ص بتوقيت القدس المحتلة

حملة عالمية لنصرة الشيخ رائد صلاح خلال أيام

قناة الأقصى

تنطلق خلال أيام في مدينة إسطنبول التركية، فعاليات  "الحملة العالمية لنصرة الشيخ رائد صلاح"، وفاء له ولدوره في نصرة قضية القدس والأقصى، ورفضا لإجراءات الاحتلال التعسفية باعتقاله ومحاكمته.

وقال الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إنه سيعقد مؤتمراً صحفياً يوم الاثنين القادم 6/11، في فندق "رمادا" بمنطقة "أسنلر" للإعلان عن انطلاق حملة مناصرة الشيخ صلاح.

وتستمر الحملة التي تحمل وسم "#كلنا_شيخ_الأقصى" حتى تاريخ 12 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وسيتخللها العديد من الفعاليات والأنشطة الرسمية والشعبية والإعلامية.

وتهدف الحملة إلى دعم صمود الشيخ رائد صلاح وإحياء رمزيته، والضغط لإطلاق سراحه من سجون الاحتلال، بالإضافة لنصرة المرابطين في القدس والأقصى والذين يمارس الاحتلال ضدهم كافة أشكال الملاحقة والتضييق والتنكيل.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ رائد صلاح بتاريخ 15/8/2017 من منزله في مدينة أم الفحم، واقتادته للتحقيق، ثم مددت المحكمة اعتقاله عدة مرات إلى أن قررت بتاريخ 6/9/2017، الإبقاء على اعتقاله داخل السجن حتى انتهاء الإجراءات ضده.

وتعرض الشيخ رائد صلاح في أعقاب الأحداث التي وقعت في المسجد الأقصى المبارك منذ تاريخ 14.7.2017 وما تلاها من نصب بوابات إلكترونية على بوابات الأقصى؛ لحملة تحريض ممنهجة قادها وزراء في الحكومة الاحتلال.

كما جرى تهديده بالاعتقال ونفيه خارج البلاد، لدوره البارز في نصرة المسجد الأقصى والمرابطين فيه، وتصديه لمشاريع التهويد في مدينة القدس.

حملة عالمية لنصرة الشيخ رائد صلاح خلال أيام
حملة عالمية لنصرة الشيخ رائد صلاح خلال أيام
حملة عالمية لنصرة الشيخ رائد صلاح خلال أيام
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