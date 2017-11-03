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بالصور : حماس تنظم مظاهرة في مخيم جباليا تنديداً بمئوية بلفور

الجمعة 03 نوفمبر 2017 10:16 م بتوقيت القدس المحتلة

حماس تنظم مظاهرة في مخيم جباليا تنديداً بمئوية بلفور

قناة الأقصى

نظمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ظهر اليوم الجمعة مظاهرة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة بمناسبة مرور 100 عام على إصدار وعد بلفور.

وانطلقت المظاهرة التي شارك فيها آلاف المواطنين من مسجد العودة وسط المخيم وجابت شوارع المخيم، ورفع المتظاهرون لافتات تندد بدور بريطانيا التاريخي في معاناة الشعب الفلسطيني.

وأكد القيادي في حركة حماس محمد أبو عسكر أن هذا الوعد مهما مضت عليه السنوات فإنه لن يغير في التاريخ، لأن فلسطين التاريخية لأهلها من العرب والمسلمين.

وشدد أبو عسكر أن الشعب الفلسطيني مستمر في حقه في الدفاع عن أرضه باستعمال جميع وسائل المقاومة والتي أقرتها المعاهدات والمواثيق والقوانين الدولية.

وفي سياق آخر أدت الجماهير صلاة الغائب على 5 شهداء من سرايا القدس لم تتمكن طواقم الدفاع المدني من انتشال جثثهم من داخل النفق الذي استهدفه الاحتلال خلال الأسبوع المنصرم.

وقال القيادي في حماس محمد أبو عسكر إن رجال الأنفاق يعلمون في باطن الأرض ليل نهار يشقون طريقهم نحو النصر والتمكين وتحرير بلادهم، مؤكدا أن المرحلة القادمة هي مرحلتهم، وأن وعد بلفور لن يدفنه إلا هؤلاء الرجال بأنفاقهم وبنادقهم وصواريخهم.

حماس تنظم مظاهرة في مخيم جباليا تنديداً بمئوية بلفور
حماس تنظم مظاهرة في مخيم جباليا تنديداً بمئوية بلفور
حماس تنظم مظاهرة في مخيم جباليا تنديداً بمئوية بلفور
حماس تنظم مظاهرة في مخيم جباليا تنديداً بمئوية بلفور
حماس تنظم مظاهرة في مخيم جباليا تنديداً بمئوية بلفور
حماس تنظم مظاهرة في مخيم جباليا تنديداً بمئوية بلفور
حماس تنظم مظاهرة في مخيم جباليا تنديداً بمئوية بلفور
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