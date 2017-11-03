نتنياهو: أبحث عن "موديلات" جديدة للسيادة الفلسطينية

قناة الأقصى - شؤون صهيونية

قال رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو مساء الجمعة إنه "يبحث عن موديلات ونماذج جديدة للسيادة الفلسطينية على الأرض بما فيها دولة بدون حدود مع بقاء المستوطنين".

وذكر نتنياهو خلال كلمة ألقاها في معهد "تشتهام هاوس" في لندن أنه يتوجب التفكير في نماذج جديدة للسيادة الفلسطينية على الأرض بما فيها الحدود المفتوحة "منعًا للوصول إلى نموذج مشابه لنموذج غزة وجنوبي لبنان".

وأضاف "حيثما خرج الجيش فإن الإسلام المتشدد يحل مكانه"، على حد قوله.

وردًا على سؤال عن نظرته للحل المستقبلي ومسألة إخلاء المستوطنين من الضفة الغربية المحتلة، رفض نتنياهو الفكرة، قائلًا إنه: "يتوجب القيام بحل سلمي يضمن بقاء المستوطنين في بيوتهم".

وزعم أنه لن يتم طرد الفلسطينيين المتواجدين في الداخل في إطار السلام "لذلك يتوجب عدم المس بالمستوطنين في الضفة".

ووصف نتنياهو فكرة إخلاء المستوطنين من الضفة بـ"التطهير العرقي".

وقال: "قبل التوجه لإقامة دولة فلسطينية يجب أن ندرس من جديد الموديل العصري للسيادة بدون حدود، وهل بالإمكان تطبيقها بكل مكان في العالم؟".

وتابع "أبحث عن موديلات تشمل الحدود المفتوحة دون السيطرة على المجال الجوي".