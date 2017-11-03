  1. الرئيسية
  2. شؤون صهيونية
  3. عرض الخبر

نتنياهو: أبحث عن "موديلات" جديدة للسيادة الفلسطينية

الجمعة 03 نوفمبر 2017 07:54 م بتوقيت القدس المحتلة

نتنياهو: أبحث عن "موديلات" جديدة للسيادة الفلسطينية

قناة الأقصى - شؤون صهيونية

قال رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو مساء الجمعة إنه "يبحث عن موديلات ونماذج جديدة للسيادة الفلسطينية على الأرض بما فيها دولة بدون حدود مع بقاء المستوطنين".

وذكر نتنياهو خلال كلمة ألقاها في معهد "تشتهام هاوس" في لندن أنه يتوجب التفكير في نماذج جديدة للسيادة الفلسطينية على الأرض بما فيها الحدود المفتوحة "منعًا للوصول إلى نموذج مشابه لنموذج غزة وجنوبي لبنان".

وأضاف "حيثما خرج الجيش فإن الإسلام المتشدد يحل مكانه"، على حد قوله.

وردًا على سؤال عن نظرته للحل المستقبلي ومسألة إخلاء المستوطنين من الضفة الغربية المحتلة، رفض نتنياهو الفكرة، قائلًا إنه: "يتوجب القيام بحل سلمي يضمن بقاء المستوطنين في بيوتهم".

وزعم أنه لن يتم طرد الفلسطينيين المتواجدين في الداخل في إطار السلام "لذلك يتوجب عدم المس بالمستوطنين في الضفة".

ووصف نتنياهو فكرة إخلاء المستوطنين من الضفة بـ"التطهير العرقي".

وقال: "قبل التوجه لإقامة دولة فلسطينية يجب أن ندرس من جديد الموديل العصري للسيادة بدون حدود، وهل بالإمكان تطبيقها بكل مكان في العالم؟".

وتابع "أبحث عن موديلات تشمل الحدود المفتوحة دون السيطرة على المجال الجوي".

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
thumb

حماس تعلن عن مسابقة لتصميم شعار "المصالحة الفلسطينية"

القسام يؤبن الشهيدين "شبير والأغا" ويكشف صنيعهما

"هاكر" أتراك يخترقون مواقع إلكترونية صهيونية

299 أسيراً دخلوا في أكتوبر أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

6 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

الأخبار الرئيسية

منذ 11 ساعة

سرايا القدس تعلن ارتقاء خمسة شهداء جدد في نفق خانيونس
منذ 23 ساعة

القسام يؤبن الشهيدين "شبير والأغا" ويكشف صنيعهما
منذ 11 ساعة

الاحتلال يسلم اليوم جثمان الشهيد محمد موسى
منذ الأمس

إجراء أكبر مناورة جوية دولية في الكيان الأحد القادم
منذ 14 ساعة

جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب عقب قصف النفق بخانيونس
منذ 14 ساعة

بيت حانون تستقبل أسيرا قساميا بعد غياب لـ 11 عاما

مقالات

وعد بلفور ونجاح المصالحة

وعد بلفور ونجاح المصالحة

د. فايز ابو شمالة
وجهان لحادثة النفق في غزّة

وجهان لحادثة النفق في غزّة

ساري عربي
لماذا يجب على بريطانيا الاعتذار عن وعد بلفور

لماذا يجب على بريطانيا الاعتذار عن وعد بلفور

محسن صالح
100 اعتذار عن وعد بلفور

100 اعتذار عن وعد بلفور

خالد معالي