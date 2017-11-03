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إصابة شابين بمواجهات مع الاحتلال شرقي القطاع

الجمعة 03 نوفمبر 2017 06:23 م بتوقيت القدس المحتلة

إصابة شابين بمواجهات مع الاحتلال شرقي القطاع

قناة الأقصى - غزة

أصيب شابان عصر الجمعة برصاص قوات الاحتلال الصهيونية خلال مواجهات اندلعت شرقي مخيم البريج وشرقي مخيم جباليا بقطاع غزة.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الطبيب أشرف القدرة لمراسلنا بأن شابين أُصيبا برصاص الاحتلال في قدميهما خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المناطق الشرقية للقطاع، وحالتهما متوسطة.

وأوضح القدرة أن الشابين نُقلا إلى مستشفيات وزارة الصحة لتلقي العلاج.

وتندلع مواجهات شبه أسبوعية بين شبان وقوات الاحتلال في المناطق الشرقية للقطاع رفضًا للحصار الصهيوني المستمر منذ أكثر من 11 عامًا.

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