حماس تعلن عن مسابقة لتصميم شعار "المصالحة الفلسطينية"

قناة الأقصى - غزة

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الجمعة، عن تنظيم مسابقة لتصميم شعار "المصالحة الفلسطينية" ليكون رمزًا للمرحلة التي يمر بها شعبنا إلى الوحدة الوطنية.

وأوضح المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في فيديو تعريفي عن المسابقة أنها تأتي استمرارًا في تطبيق استراتيجية حماس لتطبيق المصالحة".

وأضاف قاسم أنها "جزء من حالة الحراك الشعبي لدعم وتحصين وحماية المصالحة والدفع بها حتى تحقيق أهدافها النهائية ووفاءً لدماء الشهداء".

ولفت مكتب رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار-الذي أتى إعلان المسابقة عبره- أن الشعار الفائز سيكون بمثابة الأيقونة الفنية للمصالحة.

ودعا المكتب الفنانين والمصممين والمهتمين إلى المشاركة في "المسابقة الوطنية" وابتكار شعار مميز ليمثل رغبات الشارع الفلسطيني بأهمية الوحدة الوطنية.