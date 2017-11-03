الاحتلال يُسلّم جثمان الشهيد موسى بدير بلوط

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

سلّمت سلطات الاحتلال الصهيونية بعد عصر الجمعة جثمان الشهيد محمد موسى إلى ذويه ببلدة دير بلوط غرب محافظة سلفيت بشمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مراسلنا بأن عشرات المواطنين حملوا جثمان الشهيد موسى (29عامًا) انطلاقًا من المدخل الشمالي للبلدة حيث سلّمته سلطات الاحتلال.

وأوضح أن مواطنين تجمعوا أمام منزل الشهيد استعدادًا لتشييع جثمانه اليوم.

وأعدمت قوات الاحتلال الشهيد موسى في 31 أكتوبر الماضي وأصابت شقيقته خلال مرورهما بسيارته الخاصة قرب مستوطنة "حلميش" قرب رام الله بزعم الشك بمحاولته تنفيذ عملية دهس.

وبعد ساعات من الحدث قال جيش الاحتلال إن موسى لم ينوِ تنفيذ عملية، مضيفًا في بيان له: "إن ما حدث ليس عملية دهس مدبرة".