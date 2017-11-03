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الاحتلال يقيم ساتراً ترابياً مقابل نفق خانيونس

الجمعة 03 نوفمبر 2017 01:36 م بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يقيم ساتراً ترابياً مقابل نفق خانيونس

شرعت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، بإقامة ساتر ترابي كبير مقابل النفق الذي استهدفته يوم الاثنين الماضي، واستشهد داخله سبعة مقاومين من سرايا القدس وكتائب القسام، ولا زال عدد من المقاومين مفقودين حتى اللحظة.

وقالت مصادر محلية إن حفارات وجرافات شوهدت في تمام الساعة 4 فجراً، بإقامة الساتر الترابي، دون أن تتضح نية الاحتلال من وراء إقامة مثل هذا الساتر.

وكانت قوات الاحتلال أبلغت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس الخميس رفضها السماح لطواقم الدفاع المدني والإسعاف بالدخول إلى المنطقة الحدودية، من أجل استكمال عمليات البحث عن عدد من المقاومين المفقودين.

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