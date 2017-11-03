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سرايا القدس تعلن ارتقاء خمسة شهداء جدد في نفق خانيونس

الجمعة 03 نوفمبر 2017 10:21 ص بتوقيت القدس المحتلة

سرايا القدس تعلن ارتقاء خمسة شهداء جدد في نفق خانيونس

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بشكل رسمي عن أسماء خمسة شهداء بعد فشل العثور عليهم بنفق خانيونس.

وقالت السرايا في بيان صحفي أن الشهداء هم: بدر كمال مصبح، و أحمد حسن السباخي، و شادي سامي الحمري، و محمد خير الدين البحيصي، و علاء سامي أبو غراب.

وأكدت السرايا أن الاستهداف الصهيوني الغادر،لـ(نفق الحرية) لن يثنيها عن مواصلة دربها وسيكون دافعاً لاستمرار الإعداد في هذا السلاح الرادع ، الذي يمثل مفتاح فكاك الأسرى من داخل سجون الاحتلال الصهيوني عما قريب بإذن الله.

وأضافت في بيانها: " نطمئن أسرانا وأبناء شعبنا وأمتنا، أن الإمكانات التي تمتلكها سرايا القدس على كافة المستويات، ومنها سلاح الأنفاق، تبعث بالطمأنينة وتبشر بكل خير إن شاء الله".

وكانت قوات الاحتلال قد استهدفت نفقًا يتبع لسرايا القدس، شرق القطاع ما بين دير البلح وخانيونس، واستشهد على إثره سبعة مجاهدين أثناء عملية الإنقاذ، فيما يقبع عدد منهم داخل النفق لم يتم العثور عليهم حتى هذه اللحظة.

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