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في باكستان.. أرادت تسميم زوجها فقتلت 17 من عائلته

الجمعة 03 نوفمبر 2017 07:25 ص بتوقيت القدس المحتلة

في باكستان.. أرادت تسميم زوجها فقتلت 17 من عائلته

ألقت الشرطة الباكستانية القبض على امرأة متزوجة حديثا في إقليم البنجاب شمال شرقي باكستان بتهمة القتل، وذلك على خلفية مخطط فاشل لقتل زوجها بالسم، انتهى بكارثة راح ضحيتها 17 شخصا من عائلته.

وقال رئيس شرطة بلدة فالفاني بمنطقة "مظفركره" سهيل حبيب تاجاك في تصريح صحفي، إن العروس المدعوة آسيا بيبي تعمدت وضع مادة قاتلة لزوجها وخلطتها بالحليب الأسبوع الماضي، إلا أنه لم يشرب منه.

وأوضح تاجاك أن والدة الزوج استخدمت -بالخطأ- في وقت لاحق الحليب المسموم في صناعة حلوى محلية للعائلة، مما أسفر عن إصابتهم بالتسمم.

وأضاف المسؤول الأمني أن الحليب المسموم أودى بحياة 17 شخصًا من عائلة الزوج، كما يتلقى حاليا عشرة آخرون العلاج في المستشفى.

كما أكد أن القاضي منح الشرطة مدة أسبوعين للتحقيق مع المرأة، والكشف عن ملابسات الحادث، لافتا إلى أن الجانية سبق أن أُجبرت على الزواج من زوجها في سبتمبر/أيلول الماضي.

المصدر : الجزيرة

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