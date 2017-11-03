بيت حانون تستقبل أسيرا قساميا بعد غياب لـ 11 عاما

قناة الأقصى - غزة

أفرج الاحتلال الصهيوني مساء الخميس، عن الأسير القسامي رامي فريد الزعانين (37 عامًا) من بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، وذلك بعد اعتقال دام 11 عاما.

وكان في استقبال الأسير رامي موكب من المجاهدين في كتائب القسام، وحشد جماهيري كبير من قبل أقاربه وأصدقائه الذين كانوا في انتظاره عند معبر "بيت حانون" شمال القطاع.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الأسير رامي أحمد بتاريخ 3/11/2006م بعد اقتحام منزله في بيت حانون، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة (11 عاماً) قضاها متنقلاً بين سجون الاحتلال بتهمة مقاومة الاحتلال والانتماء إلى حركة حماس.

يشار إلى أن الأسير رامي الزعانين تعرض خلال فترة اعتقاله للتحقيق الشديد والقاسي، ومورس بحقه أبشع أنواع التعذيب، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في الحقوق من جامعة الأزهر، ومزاولة مهنة المحاماة قبل اعتقاله.