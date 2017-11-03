  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

بيت حانون تستقبل أسيرا قساميا بعد غياب لـ 11 عاما

الجمعة 03 نوفمبر 2017 07:13 ص بتوقيت القدس المحتلة

بيت حانون تستقبل أسيرا قساميا بعد غياب لـ 11 عاما

قناة الأقصى - غزة

أفرج الاحتلال الصهيوني مساء الخميس، عن الأسير القسامي رامي فريد الزعانين (37 عامًا) من بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، وذلك بعد اعتقال دام 11 عاما.

وكان في استقبال الأسير رامي موكب من المجاهدين في كتائب القسام، وحشد جماهيري كبير من قبل أقاربه وأصدقائه الذين كانوا في انتظاره عند معبر "بيت حانون" شمال القطاع.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الأسير رامي أحمد بتاريخ 3/11/2006م بعد اقتحام منزله في بيت حانون، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة (11 عاماً) قضاها متنقلاً بين سجون الاحتلال بتهمة مقاومة الاحتلال والانتماء إلى حركة حماس.

يشار إلى أن الأسير رامي الزعانين تعرض خلال فترة اعتقاله للتحقيق الشديد والقاسي، ومورس بحقه أبشع أنواع التعذيب، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في الحقوق من جامعة الأزهر، ومزاولة مهنة المحاماة قبل اعتقاله.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة

الاحتلال يعزل أسيرا لمواصلته الإضراب عن الطعام

13 عاما على استشهاد كبير مهندسي كتائب القسام
996999659-590x472

الإفراج عن أسير من نابلس أمضى 16 عاما

64 عاما على "مجزرة قبية" التي ارتكبتها العصابات الصهيونية
-1201673055

27 عاما على مجزرة الأقصى الأولى.. والألم يتجدد

الأخبار الرئيسية

منذ 10 ساعات

القسام يؤبن الشهيدين "شبير والأغا" ويكشف صنيعهما
منذ 10 ساعات

إجراء أكبر مناورة جوية دولية في الكيان الأحد القادم
منذ ساعة

جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب عقب قصف النفق بخانيونس
منذ ساعة

الاحتلال يعتقل مواطنين باقتحام قواته قباطية
منذ 8 ساعات

"هاكر" أتراك يخترقون مواقع إلكترونية صهيونية
منذ 22 ساعة

وعد بلفور..67 كلمة صنعت مأساة فلسطين

مقالات

وعد بلفور ونجاح المصالحة

وعد بلفور ونجاح المصالحة

د. فايز ابو شمالة
وجهان لحادثة النفق في غزّة

وجهان لحادثة النفق في غزّة

ساري عربي
لماذا يجب على بريطانيا الاعتذار عن وعد بلفور

لماذا يجب على بريطانيا الاعتذار عن وعد بلفور

محسن صالح
100 اعتذار عن وعد بلفور

100 اعتذار عن وعد بلفور

خالد معالي