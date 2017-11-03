جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب عقب قصف النفق بخانيونس

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

رفع جيش الاحتلال الصهيوني، الخميس، حالة التأهب في صفوف قواته، ونشر بطاريات القبة الحديدية ومنظومات دفاعية أخرى في أنحاء المدن المحتلة.

وأفادت القناة الثانية العبرية بأن الجبهة الداخلية والجيش في حالة تأهب كاملة خشية تصاعد الأوضاع الأمنية.

وأوضحت أن رفع حالة التأهب جاء بسبب التوتر الأمني على الحدود مع قطاع غزة، إثر تفجير نفق على حدود القطاع الاثنين الماضي، والتي أدى إلى استشهاد 7 مقاومين.

وأشارت إلى أن الجيش الصهيوني يخشى ردا من الفصائل الفلسطيني، وردا سوريًّا أو قيام حزب الله اللبناني بإطلاق صواريخ من الجولان، بعد تقارير تحدثت عن غارات استهدفت يوم الأربعاء مواقع في سوريا.

واستشهد يوم الاثنين الماضي، سبعة مقاومين فلسطينيين وأصيب 13 آخرين بجراح جراء استهداف قوات الاحتلال نفقا للمقاومة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، في حين فقد الاتصال مع آخرين تجري عمليات واسعة لانتشالهم.

إلى ذلك، قالت مصادر أمنية لبنانية إن طائرات حربية صهيونية شنت غارات يوم الأربعاء على مواقع داخل الأراضي السورية بعد تحليق مكثف في أجواء لبنان.