  1. الرئيسية
  2. شؤون صهيونية
  3. عرض الخبر

جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب عقب قصف النفق بخانيونس

الجمعة 03 نوفمبر 2017 06:42 ص بتوقيت القدس المحتلة

جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب عقب قصف النفق بخانيونس

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

رفع جيش الاحتلال الصهيوني، الخميس، حالة التأهب في صفوف قواته، ونشر بطاريات القبة الحديدية ومنظومات دفاعية أخرى في أنحاء المدن المحتلة.

وأفادت القناة الثانية العبرية بأن الجبهة الداخلية والجيش في حالة تأهب كاملة خشية تصاعد الأوضاع الأمنية.

وأوضحت أن رفع حالة التأهب جاء بسبب التوتر الأمني على الحدود مع قطاع غزة، إثر تفجير نفق على حدود القطاع الاثنين الماضي، والتي أدى إلى استشهاد 7 مقاومين.

وأشارت إلى أن الجيش الصهيوني يخشى ردا من الفصائل الفلسطيني، وردا سوريًّا أو قيام حزب الله اللبناني بإطلاق صواريخ من الجولان، بعد تقارير تحدثت عن غارات استهدفت يوم الأربعاء مواقع في سوريا.

واستشهد يوم الاثنين الماضي، سبعة مقاومين فلسطينيين وأصيب 13 آخرين بجراح جراء استهداف قوات الاحتلال نفقا للمقاومة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، في حين فقد الاتصال مع آخرين تجري عمليات واسعة لانتشالهم.

إلى ذلك، قالت مصادر أمنية لبنانية إن طائرات حربية صهيونية شنت غارات يوم الأربعاء على مواقع داخل الأراضي السورية بعد تحليق مكثف في أجواء لبنان.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة

المطالبة بالضغط على الاحتلال فيما يتعلق بنفق خانيونس

انفوجرافيك يرصد اعتداءات الاحتلال والسلطة في أكتوبر
صورة تعبيرية

الاحتلال يعتقل مواطنين باقتحام قواته قباطية
091bc36883b96e6698dcac9574c0d9c2

الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيا من الضفة والقدس
ikdm hjwhg

هنية يتلقى اتصالاً من الأمين العام لحزب الله معزياً بشهداء النفق

الأخبار الرئيسية

منذ 10 ساعات

القسام يؤبن الشهيدين "شبير والأغا" ويكشف صنيعهما
منذ 10 ساعات

إجراء أكبر مناورة جوية دولية في الكيان الأحد القادم
منذ 33 دقيقة

بيت حانون تستقبل أسيرا قساميا بعد غياب لـ 11 عاما
منذ ساعة

الاحتلال يعتقل مواطنين باقتحام قواته قباطية
منذ 8 ساعات

"هاكر" أتراك يخترقون مواقع إلكترونية صهيونية
منذ 22 ساعة

وعد بلفور..67 كلمة صنعت مأساة فلسطين

مقالات

وعد بلفور ونجاح المصالحة

وعد بلفور ونجاح المصالحة

د. فايز ابو شمالة
وجهان لحادثة النفق في غزّة

وجهان لحادثة النفق في غزّة

ساري عربي
لماذا يجب على بريطانيا الاعتذار عن وعد بلفور

لماذا يجب على بريطانيا الاعتذار عن وعد بلفور

محسن صالح
100 اعتذار عن وعد بلفور

100 اعتذار عن وعد بلفور

خالد معالي