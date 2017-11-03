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الاحتلال يعتقل مواطنين باقتحام قواته قباطية

الجمعة 03 نوفمبر 2017 06:23 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل مواطنين باقتحام قواته قباطية

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الجمعة، مواطنين اثنين على الأقل، في بلدة قباطية جنوب غرب جنين.

وذكرت مصادر محلية أن عشرات جنود الاحتلال أجروا خلال ساعات الفجر الأولى عمليات تفتيش لمنازل المواطنين، وللمباني القديمة (العقود) في البلدة، وبخاصة في حارات السباعنة، وأبو الرب، وكميل.

وقالت المصادر إن هذا الاقتحام يُعد هو الأوسع منذ أكثر من عام، وقد طال التفتيش منزل الشاب عز أبو الرب، الذي تم اعتقاله مؤخرا، وأنه عُرف من بين المعتقلين: سعد أبو الرب، وعبد الكريم حسن أبو الرب.

وأوضحت أن مواجهات دارت بين المواطنين وجنود الاحتلال أصيب خلالها عددا من الشبان بحالات اختناق، وتم معالجتهم ميدانيا.

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