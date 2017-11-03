الطقس: انخفاض الحرارة وفرصة لسقوط أمطار

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

تنبأت دائرة الأرصاد الجوية بأن يكون الجو، اليوم الجمعة، غائماً جزئيا، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وقالت الدائرة: "ويوم السبت، يكون الجو غائماً جزئيا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر ارتفاع الموج.

وأضافت أن الجو يبقى يوم الأحد المقبل، غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.