  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

الطقس: انخفاض الحرارة وفرصة لسقوط أمطار

الجمعة 03 نوفمبر 2017 06:10 ص بتوقيت القدس المحتلة

الطقس: انخفاض الحرارة وفرصة لسقوط أمطار

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

 تنبأت دائرة الأرصاد الجوية بأن يكون الجو، اليوم الجمعة، غائماً جزئيا، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وقالت الدائرة: "ويوم السبت، يكون الجو غائماً جزئيا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر ارتفاع الموج.

وأضافت أن الجو يبقى يوم الأحد المقبل، غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة

الطقس: انخفاض على الحرارة وتساقط أمطار
22829187_1791664634243763_7317444563200898491_o

الطقس: الحرارة أعلى من معدلها السنوي وسقوط أمطار غدا

الطقس: الحرارة أدني من معدلها السنوي العام بقليل

الطقس: الحرارة أدنى من معدلها اليوم وغدا
صورة من غزة

الطقس: الحرارة أدنى من معدلها السنوي

الأخبار الرئيسية

منذ 8 ساعات

القسام يؤبن الشهيدين "شبير والأغا" ويكشف صنيعهما
منذ 9 ساعات

إجراء أكبر مناورة جوية دولية في الكيان الأحد القادم
منذ 7 ساعات

"هاكر" أتراك يخترقون مواقع إلكترونية صهيونية
منذ 21 ساعة

وعد بلفور..67 كلمة صنعت مأساة فلسطين
منذ 17 ساعة

مشعل: المصالحة خيار حماس منذ اليوم الأول للانقسام
منذ 20 ساعة

الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيا من الضفة والقدس

مقالات

وعد بلفور ونجاح المصالحة

وعد بلفور ونجاح المصالحة

د. فايز ابو شمالة
وجهان لحادثة النفق في غزّة

وجهان لحادثة النفق في غزّة

ساري عربي
لماذا يجب على بريطانيا الاعتذار عن وعد بلفور

لماذا يجب على بريطانيا الاعتذار عن وعد بلفور

محسن صالح
100 اعتذار عن وعد بلفور

100 اعتذار عن وعد بلفور

خالد معالي