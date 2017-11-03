المطالبة بالضغط على الاحتلال فيما يتعلق بنفق خانيونس

قناة الأقصى - غزة

طالب جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية والأمم المتحدة، بالضغط على الاحتلال من أجل تمكين طواقمه من الدخول للمنطقة الحدودية شرق خانيونس، واستكمال عمليات البحث عن المفقودين في النفق الذي استهدفه الاحتلال الاثنين الماضي.

وقال الجهاز في بيان وصل له مساء الخميس، إن كلّ تأخيرٍ يقوم به الاحتلال في هذا الأمر من شأنه أن يُهدد أي فرص بالعثور على المفقودين أحياء.

وأشار إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أبلغته الخميس برفض الاحتلال السماح له بالدخول لتلك المنطقة، واشتراطه مقابل ذلك الحصول على معلومات تتعلق بجنوده المفقودين خلال العدوان الأخير على غزة عام 2014.

واعتبر أن هذه الاشتراطات من الاحتلال هي عمل مُخالف لكل القوانين والاتفاقات الدولية، وتُعتبر ابتزازاً في قضية إنسانية لا يمكن ربطها بأي شيء آخر يطالب الاحتلال به.

وأكد جهاز الدفاع المدني أنه بعد مرور ثلاثة أيام على استهداف النفق، فإنه لا يزال هناك العديد من المفقودين داخل النفق، ولم تستطع أطقم الإنقاذ من الوصول إليهم، نتيجة لصعوبة عمليات البحث نظراً لقرب المنطقة من السياج الحدودي مع الأراضي المحتلة، بالإضافة لانبعاث غازات خانقة بشكل كثيف من المكان.