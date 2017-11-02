القسام يؤبن الشهيدين "شبير والأغا" ويكشف صنيعهما

قناة الأقصى - غزة

نظمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وجناحها العسكري كتائب القسام في محافظة خانيونس حفل تأبين للشهيدين مصباح شبير ومحمد الأغا اللذين ارتقيا في نفق تابع لسرايا القدس عقب استهدافه من قبل الاحتلال شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار في كلمة له خلال الحفل على تمسك الحركة بخيار المقاومة حتى دحر الاحتلال عن كامل الأرض الفلسطينية، محذرا من المساس بسلاحها.

وأشاد الزهار بمناقب شهداء القسام الذين ارتقوا جنبا إلى جنب مع إخوانهم من سرايا القدس، مضيفا "ليس من العجب أن تلتقي بندقيتا القسام والسرايا".

من جانبه أشاد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ نافذ عزام خلال كلمة له بأصالة حركة حماس وموقف كتائب القسام الذين هبوا لنجدة إخوانهم المجاهدين من سرايا القدس.

وتابع: الشهيدان القساميان مصباح شبير ومحمد الأغا أرواحهم تعانقت مع إخوانهم في السرايا ليوجهوا رسالة للعالم أن هذه الأرض المقدسة تفيض دوماً بالأخوة والعنفوان.

وكشفت كتائب الشهيد عز الدين القسام خلال حفل التأبين عن تولي الشهيد مصباح شبير عملية الإشراف على تدريب الشهيد القسامي حسن الهندي أحد منفذي عملية زيكيم البحرية التي نفذتها كتائب القسام في بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014م.

وقالت إن القيادة العسكرية للكتائب اختارت الشهيد مصباح شبير في بدايات معركة العصف المأكـول، لتنفيذ عملية نوعية خاصة، وقد مكث أسبوعيـن كاملين ينتظر إشارة البدء وساعة الصفر، لكن وبناءً على تعليمات القيادة العامة للجهاز تم إلغاء العملية.

وأضافت "الهمة العالية للشهيد شبير وقدراته الفذة عام 2010 أهلته للانضمام لسلاح البحرية القسامية، فعاش فيها بكل ذرة من كيانه، ويعتبر بحق من أوائل مؤسسي هذا التخصص في لواء خانيونس".

وأوضح القسام أنه وفي بدايات شهر 7 من العام 2014 استهدف الاحتلال نفقاً للقسام، وارتقى فيـه ستة من الشهداء، وقـد هبّـت وحـدة الإنـقاذ البحرية القسامية، وفـي مقـدمتها الشهيد مصباح الذي قام بفضل الله وتوفـيقه بـعـد جهد جهيد وتعب شديد بإخراج أحد المجاهدين الذي ما زال يحمل سلاحه حتى يومنا هذا.