إجراء أكبر مناورة جوية دولية في الكيان الأحد القادم

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، ان سلاح الجو الصهيوني، يستعد لاستقبال المشاركين في أكبر مناورة دولية جوية، والتي ستجري في فلسطين المحتلة يوم الأحد القادم.

ووفقا للصحيفة العبرية، سيشارك في هذه المناورات كلا من سلاح الجو الامريكي واليوناني والبولندي والإيطالي والهندي والفرنسي والألماني. بالإضافة لوجود 40 دولة مراقبة أخرى.

وستكون غالبية الطائرات المشاركة في المناورة من ضمن الطائرات الحربية للدول المشاركة، ما يجعلها أكبر مناورة جوية دولية تجري في الكيان، حيث يشارك فيها ما يقارب 100 طائرة حربية، ومئات الطيارين وأفراد الطواقم الجوية.

المناورة التي تبدأ الأحد القادم في القاعدة العسكرية "عوفداه" قرب أم الرشراش "إيلات"، ستقتضي بإغلاق المجال الجوي على فترات متقطعة.