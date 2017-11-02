  1. الرئيسية
  2. شؤون صهيونية
  3. عرض الخبر

إجراء أكبر مناورة جوية دولية في الكيان الأحد القادم

الخميس 02 نوفمبر 2017 08:49 م بتوقيت القدس المحتلة

إجراء أكبر مناورة جوية دولية في الكيان الأحد القادم

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، ان سلاح الجو الصهيوني، يستعد لاستقبال المشاركين في أكبر مناورة دولية جوية، والتي ستجري في فلسطين المحتلة يوم الأحد القادم.

ووفقا للصحيفة العبرية، سيشارك في هذه المناورات كلا من سلاح الجو الامريكي واليوناني والبولندي والإيطالي والهندي والفرنسي والألماني. بالإضافة لوجود 40 دولة مراقبة أخرى.

وستكون غالبية الطائرات المشاركة في المناورة من ضمن الطائرات الحربية للدول المشاركة، ما يجعلها أكبر مناورة جوية دولية تجري في الكيان، حيث يشارك فيها ما يقارب 100 طائرة حربية، ومئات الطيارين وأفراد الطواقم الجوية.

المناورة التي تبدأ الأحد القادم في القاعدة العسكرية "عوفداه" قرب أم الرشراش "إيلات"، ستقتضي بإغلاق المجال الجوي على فترات متقطعة.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة

نائب ترامب يزور الكيان نهاية العام للاجتماع بنتنياهو

الكيان يشن حملة قضائية على دعاة مقاطعته
4f5ff561ef4d43eedb4f8f78124ab848

صاروخ القسام ... 16 عاماً من تحدي الكيان الصهيوني
thumb

آسر الرقيب "روك" والعريف "ليفي".. عملية القسام التي أفجعت الكيان

الكيان زوّد بورما بالسلاح خلال التطهير العرقي ضد مسلمي الروهينغا

الأخبار الرئيسية

منذ 11 ساعة

وعد بلفور..67 كلمة صنعت مأساة فلسطين
منذ 8 ساعات

مشعل: المصالحة خيار حماس منذ اليوم الأول للانقسام
منذ 11 ساعة

الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيا من الضفة والقدس
منذ 8 ساعات

أجهزة السلطة في الضفة تعتقل مواطنيَن
منذ 13 ساعة

كواليس زرع الصهاينة في أرضنا
منذ 10 ساعات

تحذيرات من وقوع كارثة إنسانية بمخيم اليرموك

مقالات

وعد بلفور ونجاح المصالحة

وعد بلفور ونجاح المصالحة

د. فايز ابو شمالة
وجهان لحادثة النفق في غزّة

وجهان لحادثة النفق في غزّة

ساري عربي
لماذا يجب على بريطانيا الاعتذار عن وعد بلفور

لماذا يجب على بريطانيا الاعتذار عن وعد بلفور

محسن صالح
100 اعتذار عن وعد بلفور

100 اعتذار عن وعد بلفور

خالد معالي