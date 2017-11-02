أجهزة السلطة في الضفة تعتقل مواطنيَن

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اعتقلت أجهزة السلطة في الضفة الغربية مواطنين اثنين بينهما أسير محرر، فيما تواصل اعتقال العشرات داخل زنازينها على خلفية انتماءاتهم السياسية.

ففي نابلس اعتقلت المخابرات العامة الشاب يزن عبد الرحمن داوود من مكان عمله في المدينة، وفي طوباس اعتقلت مخابرات السلطة الأسير المحرر توفيق خراز بعد استدعائه للمقابلة أمس.

إلى ذلك تواصل المخابرات في قلقيلية اعتقال الشاب إبراهيم السلمي والأسير المحرر نور الدين داوود منذ 48 يوما، على ذمة المحافظ.

في حين يواصل جاهز الأمن الوقائي السلطة في طولكرم اعتقال الشاب محمد منيف عسراوي منذ 41 يوما، كما مددت مخابرات رام الله اعتقال الشاب حمزة حجاز من بلدة ترمسعيا 15 يوما.

وفي أريحا تواصل مخابرات السلطة اعتقال الأسير المحرر شادي النمورة لليوم الـ160 توالياً، بالرغم من صدور 4 قرارات بالإفراج عنه.