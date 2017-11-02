الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيا من الضفة والقدس

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الخميس، 17 مواطنا فلسطينيا من الضفة والقدس المحتلتين، عقب دهم وتفتيش منازلهم.

وذكرت مصادر صحفية إن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم، بلدة بيت فجار جنوبي بيت لحم، وأغلقت مخرطة تعود للمواطن فضل رفاعية.

كما أعادت قوات الاحتلال اعتقال أربعة أسرى محررين، من بلدة بيت أمر شمالي مدينة الخليل، وطالب جامعي من يطا، بالإضافة للشاب حسن ماضي؛ شقيق الشهيد عمر ماضي من منزله في مخيم العروب.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال الليلة الماضية بلدة قباطية، واعتقلت مواطنا بعد تفتيش منزله واستجواب ساكنيه.

وفي السياق، أعلنت شرطة الاحتلال عن اعتقالها لشابين مقدسيين من سكان حي الطور، بدعوى إلقاء زجاجة حارقة اتجاه سيارة صهيونية في الحي والتسبب بأضرار مادية.